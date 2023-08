¿Posible debate de investidura de Feijóo?

Con la constitución de las Cortes Generales comienza la XV legislatura, que nace rodeada de tanta incertidumbre como decepción, por quienes confiaban en una –aunque fuese pequeña– posibilidad de que la alternativa (que no alternancia) al sanchismo fuera posible. El espectáculo de ver a siete siglas –Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG– agrupadas en torno al Partido Sanchista, integrando a su vez a más de veinte formaciones cobijadas bajo todas ellas, contrastaba con las solo dos del espacio político del centro derecha patéticamente enfrentadas entre sí. Espectáculo lamentable el proporcionado por el PP negándole el «pan y la sal» a su cooperador necesario para cualquier eventual investidura, justamente calificada de conducta «soberbia y de desprecio» hacia ellos. En efecto, así ha sido la respuesta dada a quienes sin condiciones habían ofrecido sus 33 votos y lo siguen manteniendo a pesar de ese trato. Es quizás consecuencia de aplicar el aforismo de que «donde no hay principios todo es cálculo», que en este caso sería –además de un penoso cálculo político– incluso hasta aritméticamente errado. Así es porque no se ha acertado para elegir los cuatro puestos que tenían asegurados en la Mesa y cómo distribuirlos para elegir las mejores opciones con los votos de que disponían. En particular para conseguir la Vicepresidencia 1ª que juega un papel singular en el órgano de gobierno del Congreso. Pero de lo que no hay duda, es acerca de la relación del PP con el partido de la derecha y que ha pagado en las urnas, consecuencia de haber asumido el marco conceptual del sanchismo acerca de sus pactos. Admitir acomplejados, lecciones de ética política de quienes solo están empoderados para gobernar con los votos de comunistas, separatistas, golpistas y herederos de ETA provoca vergüenza ajena. Y que la última palabra la tenga un prófugo de la Justicia, para no rendir cuentas del golpe de Estado dado, resulta incalificable. El Rey tiene prevista ya la ronda de consultas prevista en la Constitución para el lunes y el martes y hay que resaltar que cuatro de los aliados de Sánchez –ERC, Junts, Bildu y BNG– que suman 21 escaños, no acudirán a la consulta en una clara demostración de su deslealtad constitucional. Sin esos votos Sánchez solo dispone de 157 votos frente a los 171 asegurados por Feijoo, ya que él no es portavoz de esas formaciones que además plantean líneas rojas para apoyarle como una amnistía, que no cabe en la Constitución. Este posible escenario de investidura (¿fallida?) de Feijóo, se abre paso y lo contemplamos en el Trípode del pasado miércoles.