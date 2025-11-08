El presidente caudillista

En un último acto de resistencia ilógico, incoherente, disparatado, contradictorio, inconsecuente, demencial, absurdo, irracional, descabellado, ridículo o inverosímil –se puede elegir cualquiera de estos adjetivos–, Pedro Sánchez ha reiterado que agotará la legislatura y que llegará hasta el año 2027 a pesar de que Junts haya formalizado su ruptura con el Gobierno, lo que le impedirá sacar adelante cualquier iniciativa. Y para que quede claro, ha remarcado que lo hará «con o sin nuevos Presupuestos Generales». ¿Y cómo lo justifica? Pues porque España bajo su Gobierno está viviendo «uno de sus mejores momentos del último medio siglo en crecimiento económico y creación de empleo» y, por tanto, «merece la pena» continuar. Unas declaraciones que empiezan a tener alto grado de tufo caudillista, del que se cree el único valedor capaz de llevar al país y a sus ciudadanos al éxito.