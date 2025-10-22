«El presidente ordena limpiar»

«El presidente dio orden de limpiar, caiga quien caiga». La frase la habría reproducido la fontanera Leire Díez. Todo ello se recoge en la denuncia del fiscal Ignacio Stampa ante la fiscal superior de Madrid acerca de una reunión a la que fue convocado con la cloaca socialista y que está recogida en el sumario de la causa. El objetivo era desacreditar a la UCO y a los fiscales anticorrupción. Las instrucciones procederían de Pedro Sánchez que quería «limpiar, sin límite» tras la imputación de su esposa. En el encuentro Díez se presentó como la persona elegida por el PSOE para investigar posibles irregularidades judiciales en casos que afectaban al partido. A Stampa se le aseguró que se iban a tomar todas las medidas necesarias para que «las cosas le fueran mejor». El tufo mafioso es marca de la casa. Sánchez tiene serios problemas. Los testimonios se amontonan y el horizonte penal se complica.