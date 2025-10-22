Las caras de la noticia 22 octubre 2025

Pedro Rollán califica de "insólito" que Sánchez "sólo" haya acudido una vez al Senado "en más de dos años" Europa Press

PEDRO ROLLÁN▲

El Senado elimina los pagos en metálico. La Mesa del Senado, en la que el PP cuenta con mayoría, ha decidido acabar con los pagos en metálico que cobraban los funcionarios y los senadores por los gastos en los viajes de las delegaciones internacionales a raíz de la polémica de los sobres en el PSOE.

Salvador Illa e Isabel Rodríguez firman un protocolo para la gestión del patrimonio procedente de la Sareb David Zorrakino Europa Press

ISABEL RODRÍGUEZ▼

Sus socios de gobierno piden la dimisión de la ministra. Sumar ha sugerido a la ministra de Vivienda que si sigue sin asumir que se necesitan medidas «serias, innovadoras y valientes» para atajar la crisis de precios debería «dejar paso» a alguien que sí esté dispuesto a impulsar este tipo de políticas.

Pepe Álvarez en encuentro con medios por el 175 aniversario del nacimiento de Pablo Iglesias en Ferrol Kiko Delgado Agencia EFE

PEPE ÁLVAREZ▼

Un predicador convencido del sablazo fiscal. Ha predicado que «las cotizaciones a la Seguridad Social no son impuestos. Son derechos». Lo ha hecho para justificar el sablazo a los autónomos y en general a los trabajadores. La casta disfruta de su burbuja. La recaudación nunca es suficiente.