Liga de Campeones
Editorial
Las caras de la noticia 22 octubre 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
PEDRO ROLLÁN▲
El Senado elimina los pagos en metálico. La Mesa del Senado, en la que el PP cuenta con mayoría, ha decidido acabar con los pagos en metálico que cobraban los funcionarios y los senadores por los gastos en los viajes de las delegaciones internacionales a raíz de la polémica de los sobres en el PSOE.
ISABEL RODRÍGUEZ▼
Sus socios de gobierno piden la dimisión de la ministra. Sumar ha sugerido a la ministra de Vivienda que si sigue sin asumir que se necesitan medidas «serias, innovadoras y valientes» para atajar la crisis de precios debería «dejar paso» a alguien que sí esté dispuesto a impulsar este tipo de políticas.
PEPE ÁLVAREZ▼
Un predicador convencido del sablazo fiscal. Ha predicado que «las cotizaciones a la Seguridad Social no son impuestos. Son derechos». Lo ha hecho para justificar el sablazo a los autónomos y en general a los trabajadores. La casta disfruta de su burbuja. La recaudación nunca es suficiente.
✕
Accede a tu cuenta para comentar