Acceso

Opinión

Editorial

Las caras de la noticia 22 octubre 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Editorial
Creada:
Última actualización:
Pedro Rollán califica de &quot;insólito&quot; que Sánchez &quot;sólo&quot; haya acudido una vez al Senado &quot;en más de dos años&quot;
Pedro Rollán califica de "insólito" que Sánchez "sólo" haya acudido una vez al Senado "en más de dos años"Europa Press

PEDRO ROLLÁN▲

Presidente del Senado

El Senado elimina los pagos en metálico. La Mesa del Senado, en la que el PP cuenta con mayoría, ha decidido acabar con los pagos en metálico que cobraban los funcionarios y los senadores por los gastos en los viajes de las delegaciones internacionales a raíz de la polémica de los sobres en el PSOE.

Salvador Illa e Isabel Rodríguez firman un protocolo para la gestión del patrimonio procedente de la Sareb
Salvador Illa e Isabel Rodríguez firman un protocolo para la gestión del patrimonio procedente de la SarebDavid ZorrakinoEuropa Press

ISABEL RODRÍGUEZ

Ministra de Vivienda

Sus socios de gobierno piden la dimisión de la ministra. Sumar ha sugerido a la ministra de Vivienda que si sigue sin asumir que se necesitan medidas «serias, innovadoras y valientes» para atajar la crisis de precios debería «dejar paso» a alguien que sí esté dispuesto a impulsar este tipo de políticas.

Pepe Álvarez en encuentro con medios por el 175 aniversario del nacimiento de Pablo Iglesias en Ferrol
Pepe Álvarez en encuentro con medios por el 175 aniversario del nacimiento de Pablo Iglesias en FerrolKiko DelgadoAgencia EFE

PEPE ÁLVAREZ

Líder de UGT

Un predicador convencido del sablazo fiscal. Ha predicado que «las cotizaciones a la Seguridad Social no son impuestos. Son derechos». Lo ha hecho para justificar el sablazo a los autónomos y en general a los trabajadores. La casta disfruta de su burbuja. La recaudación nunca es suficiente.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas