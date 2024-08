En recuerdo de Miguel Ángel Belloso

Ha muerto mi amigo Miguel Ángel Belloso, referente en el periodismo económico español, y un gran liberal a quien tengo mucho que agradecer. En OKDiario, donde escribió en sus últimos años, subrayaron con motivo de su fallecimiento: «Como profesional, Miguel Ángel abrió camino a una generación de periodistas económicos que siguió sus pasos y aprendió de uno de los mejores del gremio». Esto fue muy cierto entre periodistas, economistas y liberales.

Tras licenciarse en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra tuvo una brillante carrera, especialmente en dos cabeceras fundamentales. Empezó como becario en el diario Expansión, donde llegó a ser redactor jefe de Opinión, subdirector y luego director en 1999. En esos años me invitó a ser columnista del periódico, en el que he colaborado desde entonces. Apuntó allí Manuel del Pozo sobre Miguel Ángel: «Haciendo honor a su pasión, vivía en la Ciudad de los Periodistas, en Madrid. Su muerte nos deja huérfanos a todos los que tuvimos la suerte de conocer a una persona tan íntegra y segura de sus convicciones. No se arrugaba frente a nadie y defendía con pasión el liberalismo económico». Acertada descripción, sin duda.

Siguió dando rienda suelta a sus valores liberales a partir de 2006, cuando fue nombrado director de Actualidad Económica. Otra vez, volvió a ser generoso conmigo y me convocó a colaborar en esa revista decana de la prensa económica de nuestro país. En sus páginas, y en las del suplemento El Espectador Incorrecto, escribí sin interrupción hasta que Belloso dejó de ser director en 2019. Además de artículos y editoriales, pude recuperar una idea y un personaje que lancé a finales de los años 1980 en Cambio 16 y España Económica: el economista paradigmático, Pauper Oikos, en la sección «Econhumor», magníficamente ilustrada por Jesús Martínez del Vas.

Miguel Ángel, que obtuvo importantes galardones, como el Premio Sociedad Civil de la Fundación Civismo, siguió activo hasta el final. Estuvo en «La Linterna» de la Cope con Juan Pablo Colmenarejo, y también en Tele 5, Cuatro y Telemadrid. Así lo retrató María Jesús Pérez en ABC: «Defensor de la libertad, del individuo como motor de una economía de mercado sin ataduras del Estado, de las sociedades abiertas», contrario al socialismo y partidario del liberalismo del orden espontáneo.

Descanse en paz, Miguel Ángel Belloso, periodista, liberal, amigo.