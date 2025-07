El submarino: Marlaska, otra vez

La actitud del Ministerio de Interior con respecto al foco de tensión en Torre Pacheco vuelve a dejar mucho que desear. Y no sólo porque en plena crisis el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, decidiera irse a ver el tenis a Wimbledon. Fuentes policiales apuntan a que Interior no ha estado a la altura de las circunstancias y no se puede alegar desconocimiento, porque la llegada de grupos «ultras» estaba siendo convocada por redes sociales. Lo que ha llevado a que haya quienes crean percibir interés en promover el conflicto, tal vez porque así roba protagonismo a otras cuestiones.