Terrorismo, pero poquito

Estos días asistimos a una pintoresca ingeniería legislativa que no tiene parangón en ninguna democracia. Es verdad que no las conozco todas, pero nunca he tenido noticia, durante estos años de estudio y docencia, de un disparate tan enorme como la proposición de ley de amnistía y lo que ha venido después. La presenta un partido que decía que la amnistía era inconstitucional y su líder se jactaba de que entregaría a Puigdemont a la Justicia. No quiero olvidar que afirmaba que se había producido una rebelión, aunque el Supremo rebajo el ilícito penal a sedición. A la que nos descuidemos, el delito fue cometido por el Gobierno del PP por defender la Constitución y el Senado, por aprobar la aplicación del artículo 155 CE en Cataluña. En esta línea, deberían quemarse todos los libros y los diarios, así como las grabaciones de radio y televisión que recogieron lo que sucedió durante ese período. Por supuesto, los delincuentes y sus colaboradores necesarios se convertirán en las víctimas gracias a Sánchez. Esto bien merece una ampliación de la ley de la desmemoria, porque no se puede permitir que se cuestione esta verdad revelada por el sanchismo.

Page acierta al señalar que «el PSOE se encuentra en el extrarradio de la Constitución» y añadir que «no hay terrorismo bueno y malo». El aparato socialista ha reaccionado diciendo que «quien está en el extrarradio es él», y Page respondió que «el que gana a la derecha y extrema derecha no está en ningún extrarradio». La presidencia de Sánchez se ha conseguido comprando los votos de los independentistas y del partido controlado por los antiguos dirigentes de ETA. Esto explica que asistamos a la irrupción de este nuevo concepto de «terrorismo que no atente contra los Derechos Humanos». Es interesante, porque crea un nuevo derecho político que permite el ejercicio de acciones terroristas siempre que no atenten contra los Derechos Humanos. Hasta ahora sabíamos que el terrorismo es intolerancia por razones políticas, racistas, radicalismo religioso…, pero el precedente que sentará la aprobación de esta ley legitimará los actos terroristas siempre que el sanchismo, como sucede con algunos seguidores del Grupo de Puebla, considere que respetan los Derechos Humanos. No entiendo nada.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)