«Zeitgeist»

El siglo XX, precursor de lo audiovisual tiene muchas imágenes. Escenas que forman parte de la retina colectiva y que, convertidas en iconos, han pasado a representar la historia más reciente. En 1972 las portadas de los principales periódicos estremecieron al mundo con «El Terror de la Guerra», la fotografía tomada después de un ataque aéreo con napalm en Vietnam en la que unos niños huían, aterrados, del espanto que les había caído del cielo y que pasó a ser símbolo frente a todas las guerras. El pacifismo en un retrato. Reconocimientos y premios avalaron la instantánea y al fotógrafo, hasta ahora que un documental presentado en el festival de Sundance ha cuestionado su autoría y el «World Press Photo», premio que recibió en su momento, ha suspendido la atribución a Nick Ut. Las incógnitas y las dudas se han apoderado de una de las más potentes representaciones de la historia reciente. Y la polémica autoría, en sí misma, se transforma en una metáfora de esta era cambiante, en la que todo aquello que damos por cierto puede tambalearse en cualquier momento. Si el siglo XX ya dejó algunas pistas del estilo de la nueva era, el XXI no se queda atrás y no nos deja margen para atribuir características a lo que nos rodea porque en un segundo es capaz de acelerarse, transmutar y dejarnos desubicados. En esa carrera por la evolución, además, 2025 ha empezado especialmente fuerte. Las novedades geopolíticas que han acompañado la llegada de Trump, elefante en cacharrería mundial, imprimen rapidez casi ultrasónica al fluir de las relaciones internacionales: el choque frontal del estreno con Europa y Ucrania se ha deslizado estos días hasta traslucir un cierto acercamiento. Incluso, en una de las derivadas trumpistas más agresivas, la de la guerra comercial, el porcentaje disparatado de los aranceles se ha modulado calmando el pánico inicial de los mercados, pero muchos expertos alertan del riesgo de espejismo en este «stand by» que atravesamos. Mejor no confiarse y no dar nada por cierto. Cosas del espíritu de este tiempo.