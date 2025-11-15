¿Existen similitudes entre los vascos y los andaluces?: "Hay algo que pasa muy desapercibido"

@lajotaroja en la red social TikTok, es un joven influencer de la "España milennial" que tiene un objetivo muy claro en Internet: entretener a su público. Natural de Málaga, se trata de un creador que trata de dar voz a diversos temas en su cuenta. Reacciones a canciones, reflexiones sobre películas, informar sobre sus experiencias personales... ofrece un poco de todo.

No obstante, el tema que ahora concierne es aquel en el que ha querido dar voz a las similitudes que se pueden encontrar entre personas procedentes de las comunidades autónomas de Andalucía y del País Vasco. "Siempre he pensado que los vascos y los andaluces tenemos muchísimas cosas en común y, aunque es un pensamiento que siempre tenía dentro de mí, siempre he querido compartirlo con vosotros", inicia.

"Aunque nosotros hablemos castellano, sí que tenemos algo único"

Antes de ofrecer cuáles son sus veredictos, expone que existe la posibilidad de que sus seguidores consideren sus palabras como las de "una persona completamente loca o ida de la cabeza". Lo primero que se le viene a la cabeza a este tiktoker es un sentimiento que está muy vigente en casi todos los españoles. El tema de estar orgulloso de las raíces, del lugar de nacimiento o cómo las personas nos hemos criado es algo que a los habitantes de España les gusta mucho.

"Para empezar, ambos tenemos un sentimiento de identidad superfuerte. En el País Vasco se produce una conexión muy intrínseca con su lengua, su cultura y su historia, sobre todo también con su lengua, el euskera", comienza. A partir de ahí, mira a su tierra y asegura que los andaluces son un poco igual. "Aunque nosotros hablemos castellano, sí que tenemos algo único, que es el acento andaluz y que nos une a todos, más que cualquier cosa en este mundo. Qué queréis que os diga, pero el acento andaluz es una seña de identidad", arroja.

"En ambos sitios se considera la comida como una forma de vida"

No es algo que solo ocurra con los andaluces, sino que pasa con el resto de españoles porque, al fin y al cabo, todos tienen maneras de hablar diferentes. No obstante, el tema principal del vídeo son los andaluces, de los cuales dice que "tenemos mucho amor por nuestra tierra, por nuestra historia, por nuestra cultura y, en los dos casos, hay un orgullo muy grande hacia este tipo de cosas", relacionándolo con los vascos.

Lo siguiente a lo que hace referencia es a la cultura y la gastronomía. "En ambos sitios se considera la comida como una forma de vida, no solo como una forma de alimentar", inicia. Ambos destinos son muy reconocidos a nivel nacional por la cantidad de platos y recetas que ofrecen dentro de sus menús. Por un lado, los pintxos y, por el otro, el salmorejo y el gazpacho, y no solo esos, hay muchísimos más.

"Tanto los vascos como los andaluces somos muy hospitalarios"

"Tanto los pintxos como las tapas andaluzas se podría decir que son muy parecidos. Son platos pequeños que suelen ir acompañados de una bebida", argumenta; esta teoría es cierta, pero seguramente habrá muchos casos de andaluces y vascos que escuchen esto y no estén para nada de acuerdo. A partir de aquí, el influencer ofrece su último aspecto y asegura que "suele pasar muy desapercibido".

"Tanto los vascos como los andaluces somos muy hospitalarios, pero lo podemos expresar de formas diferentes", puntualiza. Según sus propias palabras, los andaluces son reconocidos por ser personas efusivas y muy abiertas, pero los vascos "son como más discretitos, más silenciosos", define. Sin embargo, pese a estas características que mantienen unos y otros, no hay que olvidar la siguiente idea:

"Una cosa que sí que hay que dar por sentada es que ambos, tanto vascos como andaluces, queremos que una persona se sienta como en su casa", reitera. De nuevo, vuelve a centrar el foco en el sentimiento de orgullo y pertenencia que tienen estos españoles. "Los dos tenemos ese orgullo de de nacionalismo que ojalá lo tuvieran en el resto de España". Finalmente, su testimonio concluye de la siguiente manera: "Los andaluces tenemos un sentimiento muy puro".