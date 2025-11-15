¿Qué santo se celebra hoy, 15 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

¿Qué santos se celebran hoy, sábado 15 de noviembre?

San Eugenio de Toledo , escritor y poeta hispano, primer Arzobispo de Toledo durante la época visigoda. Se le considera uno de los Padres de la Iglesia hispánica.

, escritor y poeta hispano, primer Arzobispo de Toledo durante la época visigoda. Se le considera uno de los Padres de la Iglesia hispánica. San Leopoldo el piadoso , fue un margrave austríaco, canonizado a finales del siglo XV. Es el santo patrono de Austria, Baja Austria, Alta Austria y Viena.

, fue un margrave austríaco, canonizado a finales del siglo XV. Es el santo patrono de Austria, Baja Austria, Alta Austria y Viena. San Desiderio de Cahors, obispo francés del siglo VII, muy recordado por sus gran trabajo en la construcción de templos, iglesias y monasterios para la fe cristiana.

San Alberto Magno: Vida y pontificado

San Alberto Margo nació en el año 1200 en Baviera (actual Alemania). Aunque no se conoce mucho sobre su infancia, se sabe que durante su adolescencia estudió en Padua, tomando los hábitos del santo Domingo de Guzmán. Estudió filosofía y se doctoró en París (Francia) ya en el año 1245, donde colaboró con la Universidad como traductor de textos de Aristóteles. Viajó entre Francia y Alemania por diferentes conventos compartiendo sus conocimientos.

Además de filosofía aristotélica, se formó en alquimia, botánica, geografía y astronomía. Llegó a explicar la forma esférica de la Tierra, pero el logro por el que es más recordado es el descubrimiento del elemento químico del arsénico en el año 1250. En vida, se le llegó a conocer con el sobre nombre de 'Doctor universalis' y 'Doctor expertus', por sus grandes dotes para el conocimiento.

Entre 1259 y 1260 fue ordenado obispo de la sede de Ratisbona (Alemania), donde logró resolver problemas que existían dentro de la diócesis. Pero su lugar estaba en la fe y la enseñanza, por lo que el papa Urbano IV le permitió volver de nuevo a la vida en comunidad y enseñar en Colonia.

Canonización y muerte

Falleció hacia el año 1280, mientras mantenía una conversación con sus queridos hermanos en Colonia. Se sabe que antes de morir, mandó construir su propia tumba, frente a la que rezaba con devoción cada día el oficio de los difuntos. Fue enterrado allí, en la cripta de la Iglesia de San Andrés, en Colonia.

Aunque fue beatificado ya en 1622, tardó varios siglos en recibir la canonización. Los obispos alemanes rogaron por ello a la Santa Sede en varias ocasiones (1872 y 1927), pero no tuvieron éxito. No fue hasta el año 1931 que el papa Pío XI proclamó a Alberto Magno 'doctor de la Iglesia', que era equivalente a su canonización. Hoy en día San Alberto Magno es el patrono de los estudiantes de ciencias naturales, ciencias químicas y ciencias exactas de todo el mundo.