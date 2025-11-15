Alcaraz - Félix Auger-Aliassime, semifinales ATP Finals, en directo: horario y dónde ver el partido en televisión y online

El torneo de maestros alcanza su punto más electrizante con el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime, un choque que promete intensidad, talento y una atmósfera de máxima tensión competitiva. Las ATP Finals 2025, disputadas en un ambiente cargado de expectativa, reciben este sábado una de las semifinales más esperadas del año, con dos figuras que representan lo mejor de la nueva generación del tenis mundial.

Alcaraz llega a la cita cumpliendo uno de sus grandes objetivos de la temporada: asegurar el número 1 del mundo al cierre del curso. Aunque ese logro ya no está en disputa, el murciano mantiene intacta su ambición por añadir a su palmarés un trofeo que aún se le resiste. Su actuación en la fase de grupos ha sido impecable, con un pleno de victorias que lo coloca como el rival a batir en Turín.

Enfrente tendrá a un Félix Auger-Aliassime en plena madurez deportiva. El canadiense, número 8 del ranking ATP y semifinalista también en esta edición del torneo, llega con una confianza renovada después de consolidarse como uno de los jugadores más consistentes de la temporada. Su potente servicio, su solidez desde el fondo de pista y su capacidad para elevar el nivel en momentos clave lo convierten en un adversario especialmente peligroso.

A qué hora juega Carlos Alcaraz contra Félix Auger - Aliassime las semifinales de las ATP Finals

Hoy tendremos una noche inolvidable con el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime, quienes se verán las caras este sábado 15 de noviembre a partir de las 20:30h en Turín, en el duelo correspondiente a las semifinales de las ATP Finals 2025. El choque promete máxima tensión, potencia y una exhibición del talento que representan dos de las grandes figuras de la nueva generación.

Dónde ver las semifinales de la ATP Finals entre Alcaraz y Félix Auger-Aliassime

Puedes ver el partido en directo en España a través de Movistar+: tanto en el dial 7 como en #Vamos, además del canal Movistar+ Deportes 2, ubicado en el dial 64. En Latinoamérica, la retransmisión estará disponible a través de Disney+, mientras que La Razón ofrecerá la emisión online a través de su minuto a minuto.

