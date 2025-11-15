Directo
Alcaraz - Félix Auger-Aliassime, semifinales ATP Finals, en directo: horario y dónde ver el partido en televisión y online
Carlos Alcaraz disputa las semifinales de las ATP Finals ante la gran sorpresa del torneo, FélixAuger-Aliassime
El torneo de maestros alcanza su punto más electrizante con el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime, un choque que promete intensidad, talento y una atmósfera de máxima tensión competitiva. Las ATP Finals 2025, disputadas en un ambiente cargado de expectativa, reciben este sábado una de las semifinales más esperadas del año, con dos figuras que representan lo mejor de la nueva generación del tenis mundial.
Alcaraz llega a la cita cumpliendo uno de sus grandes objetivos de la temporada: asegurar el número 1 del mundo al cierre del curso. Aunque ese logro ya no está en disputa, el murciano mantiene intacta su ambición por añadir a su palmarés un trofeo que aún se le resiste. Su actuación en la fase de grupos ha sido impecable, con un pleno de victorias que lo coloca como el rival a batir en Turín.
Enfrente tendrá a un Félix Auger-Aliassime en plena madurez deportiva. El canadiense, número 8 del ranking ATP y semifinalista también en esta edición del torneo, llega con una confianza renovada después de consolidarse como uno de los jugadores más consistentes de la temporada. Su potente servicio, su solidez desde el fondo de pista y su capacidad para elevar el nivel en momentos clave lo convierten en un adversario especialmente peligroso.
A qué hora juega Carlos Alcaraz contra Félix Auger - Aliassime las semifinales de las ATP Finals
Hoy tendremos una noche inolvidable con el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime, quienes se verán las caras este sábado 15 de noviembre a partir de las 20:30h en Turín, en el duelo correspondiente a las semifinales de las ATP Finals 2025. El choque promete máxima tensión, potencia y una exhibición del talento que representan dos de las grandes figuras de la nueva generación.
Dónde ver las semifinales de la ATP Finals entre Alcaraz y Félix Auger-Aliassime
Puedes ver el partido en directo en España a través de Movistar+: tanto en el dial 7 como en #Vamos, además del canal Movistar+ Deportes 2, ubicado en el dial 64. En Latinoamérica, la retransmisión estará disponible a través de Disney+, mientras que La Razón ofrecerá la emisión online a través de su minuto a minuto.
Alcaraz - FélixAuger-Aliassime, en directo: horario y dónde ver el partido de semifinales de la ATP Finals
¿Quién es Félix Auger-Aliassime y cómo juega?
A sus 25 años, Félix Auger-Aliassime continúa consolidándose como una de las figuras más sólidas y prometedoras del circuito ATP. Nacido en Montreal el 8 de agosto de 2000, el canadiense ocupa actualmente el puesto número 8 del ranking mundial y suma una trayectoria marcada por victorias de alto impacto y actuaciones determinantes en los grandes escenarios del tenis.
Su irrupción en la élite quedó confirmada con sus dos semifinales en el US Open, primero en 2021 y nuevamente en 2025, una muestra de regularidad en superficie dura. También ha brillado en los Masters 1000, alcanzando la penúltima ronda en Miami 2018, en París 2022 y la final del prestigioso torneo de Madrid en 2024.
A lo largo de su carrera, Auger-Aliassime ha firmado triunfos resonantes ante algunos de los nombres más grandes del tenis contemporáneo. Ha derrotado a Carlos Alcaraz cuando el español ocupaba el número uno del mundo, y superado a miembros históricos del Top-5 como Rafael Nadal, Stéfanos Tsitsipás y Alexander Zverev. Además, suma victorias ante otros top-10 del momento, incluyendo a Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Diego Schwartzman y leyendas como Roger Federer y Novak Djokovic.
De hecho, el canadiense ostenta un registro único: es el último jugador en haber vencido en competición al mítico Big 3. Superó a Federer en 2021 y, un año más tarde, derrotó tanto a Nadal como a Djokovic, un hito que marca su capacidad para competir al máximo nivel frente a la generación más dominante de la historia.
Iniciamos el directo de las semifinales de las ATP Finals
Buenos días a todos.
Abrimos un minuto a minuto para seguir toda la información de las semifinales de la ATP Finals donde Carlos Alcaraz luchará para alcanzar la final
✕
Accede a tu cuenta para comentar