“First Dates”: La doble de Angelina Jolie, ex novia de Jesulín de Ubrique y enamorada de un “imposible”: José Luis Martínez-Almeida

Francesca Vegas impacta con su llegada al último programa de “First Dates”. Como reconoció Carlos Sobera, el presentador del dating de Cuatro, su belleza salta a simple vista, pero no es ni mucho menos la punta del iceberg de su vida personal. No sólo mantuvo una relación con Jesulín de Ubrique hace años, si no que a parte de parecerse a la actriz Angelina Jolie, también está ahora enamorada de alguien que considera “imposible”: el alcalde de Madrid.

Francesca reconoció ante Sobera al contarle su vida, que ésta está marcada por una de sus relaciones sentimentales. Siendo muy joven mantuvo una relación de pareja con el torero Jesulín de Ubrique. Esta aventura amorosa le marcó la vida, pero en estos instantes busca el amor y por eso acudió al programa de Cuatro.

Foto que fue portada de revista FOTO: La Razón Internet

Dice haber dedicado su vida al mundo del espectáculo por su gran parecido con la ex mujer de Brad Pitt, Angelina Jolie, como demuestra su parición en la portada de algunas revistas y su foto con actores famosos. El programa quiso hacer un guiño a su historia y la recibió al ritmo de “toa, toa, toa”, el mítico tema del marido de María José Campanario. La relación entre ambos, según ella fue larga y aseguró haber estado “muy enamorada”:

Antonio Banderas y Alec Baldwin son algunas de las celebridades con las que tiene foto Francesca, que asegura haber coincidido con la verdadera Jolie hasta en dos ocasiones e incluso llegar a sustituirla. Sus hobbies y habilidades incluyen baile, cantar y bailar. Una de sus fotos en su cuenta de Twitter llama la atención, porque encierra una maldición: le confesó a Sobera estar enamorada de un hombre que fuera imposible que fuera su cita, pero al que le encantaría conocer en profundidad, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Esta mañana , bien temprano 9.30 h en la Convocatoria deL #diadelasprofesiones, en la Plaza de Coón. Y con el #alcalde @AlmeidaPP_ , persona a la que admiro y me fascina. pic.twitter.com/J9b9vwa1wK — FRANCESCA VEGAS (@FrancescaVegas) September 22, 2022

El pasado 22 de septiembre en la convocatoria del Día de las Profesiones celebrado en la plaza de Colón pudo por lo menos acercarse a su hombre y hacerse una foto junto a él con el texto: “Persona a la que admiro y me fascina”.

Al final, ella y su cita, el sevillano Raúl, han pasado un rato agradable contándose sus vidas y parece que la relación promete, porque al final del programa de citas han quedado en que si están interesados el uno en el otro y seguirán en contacto para seguir quedando y puede que el sevillano consiga hacerle olvidar al hombre que dirige el ayuntamiento de su corazón.