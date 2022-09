Antena 3 desvela la fecha del estreno de “Joaquín, el novato”, con Dabiz Muñoz

Joaquín Sánchez comienza su andadura en ‘Joaquín, el novato’ el miércoles a las 22:45 en Antena 3. Su primer maestro a la hora de adentrarse en un oficio es uno de los cocineros españoles más reconocidos a nivel internacional: Dabiz Muñoz.

Durante la presentación del formato tanto Carmen Ferreiro, Directora de Programas de entretenimiento de Atresmedia TV, como el director del formato, Javier Ruiz, destacaron la “profesionalidad” del futbolista, así como su “generosidad y carisma”. Tras tres años persiguiendo el proyecto por fin verá la luz el espacio en el prime time de la cadena de Atresmedia.

El futbolista reconoció que ha sudado en cada programa más que en un partido de Laliga y que el episodio en el que peor le veremos pasarlo es en el que se mete en el trabajo del presentador de informativos Vicente Vallés. “He aprendido de los profesionales, y para mí todo es nuevo. Yo soy jugador, pero quería ser profesional y tomármelo como hay que tomárselo. Con un guion que estudiar, y aunque la improvisación funciona muy bien y hay feeling, siempre hay una base muy preparada”, explicó el futbolista del Betis.

También desechó el ahora presentador prescindir de su acento: “En ningún momento. Si que es verdad que si en el futuro me dedico a la tele tengo que mejorar en muchos aspectos, pero mi esencia no la voy a perder. Sería ridículo”. Además confesó que de todos los invitados que veremos en esta temporada el que más le sorprendió para bien fue Ana Milán: “Me he divertido mucho. Hubo feeling desde el principio. Aunque no la conocía personalmente, después de un rato parecía que la conocía de toda la vida”.

El chef de Diverxo habla con el sevillano sobre si es importante la cebolla o no en la tortilla de patatas. “Si me dices con cebolla, la entrevista ha terminado” le advierte el cocinero al futbolista.

Divertido, emocionante y con unos invitados de excepción. No te pierdas el estreno de ‘Joaquín, el novato’, el miércoles a las 22:45 en Antena 3.