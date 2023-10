Frank Cuesta llama "gorda caída en desgracia" a Pam

Hace una semana, Frank Cuesta publicó un vídeo en su canal de YouTube en el que se veía a los nuevos animales que han llegado a su santuario de Bangkok (Tailandia), un toro y una vaca jorobada. En el vídeo, el presentador le pone a la vaca el nombre de ‘Ángela Pam’.

Este vídeo no pasó desapercibido para la secretaria de Estado de Igualdad, que publicó un artículo en el que denunciaba los comentarios vejatorios sobre su físico que a menudo recibe en redes sociales, haciendo referencia al vídeo de Frank Cuesta: "un presentador de televisión caído en desgracia ponía mi nombre a una vaca para subir su audiencia".

La respuesta de Frank Cuesta no ha tardado en producirse, que ha afirmado en en sus redes sociales que Pam "es una gorda caída en desgracia"

"Entiendo que le haya molestado que le ponga el nombre a la 'vaquita'. Le pido disculpas a la 'vaquita', no a usted. Le voy a cambiar el nombre porque no se merece tener el nombre de una persona que no es feliz con ese calificativo o con esa comparación. Usted en su artículo dice que un presentador caído en desgracia ponía mi nombre en una vaca para subir su audiencia. ¿Qué me ha molestado que me diga que soy un presentador de televisión caído en desgracia? Pues yo puedo decir que usted es una gorda caída en desgracia, ¿eso es delictivo? No, porque la estoy definiendo, usted es una persona que está gorda", ha indicado.

"No estoy diciendo ‘esta gorda asquerosa’ ni ‘esta puta gorda’, como usted decía ‘esta puta coja’. ¿Me puede explicar lo de la puta coja? Porque la coja no puede dejar de ser coja, pero usted sí que puede dejar de ser gorda con operaciones, con un endocrino o con deporte. Seguro que puede, a menos que tenga una enfermedad. ¿No fue usted la que llamó puta coja a una compañera de su partido? Usted tiene que dar ejemplo, era una mujer con una discapacidad. ¿Y ahora se queja de que la llaman gorda? Señora Pam, usted está gorda, muy gorda. Si tiene una enfermedad díganoslo y diremos está gorda porque está enferma", ha concluido