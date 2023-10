La nueva ocurrencia de Pam: un "Ministerio de Cuidados" para conseguir una transformación económica feminista

Ángela Rodríguez Pam ha vuelto a situarse en el centro de las críticas tras unas polémicas declaraciones en las que ha asegurado que se necesitan crear "leyes de cuidados" mediante organismos públicos que provean estos cuidados. "Nosotras hemos puesto muchas ideas sobre la mesa y creemos que son útiles para pensar qué tiene que pasar en la próxima década en Europa en esta materia. Necesitamos agencias de cuidados, quizás institutos de cuidados, necesitamos ministerios de cuidados. Ojalá un Ministerio de Cuidados y la para la Transición Feminista en cada país de Europa que se encargase de esta materia de manera transversal y con un presupuesto sólido", afirma.

Los usuarios en redes han criticado duramente las declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, alegando que ya existen demasiados ministerios y que esto supondría un gasto inmenso. "Que no Pam, que no, que esos servicios ya se prestan desde otros organismos. No habrá más chiringuitos", indica un usuario. Cabe recordar que el Ministerio de Igualdad ya cuenta en este 2023 con un presupuesto de 573 millones, una cifra histórica.

Pam, que dice apostar por "una transformación económica feminista de nuestras sociedades", ha otorgado la misma importancia a "los cuidados" que a la transición ecológica o digital. "Necesitamos que esta mirada esté al mismo nivel que está la transición digital o la transición ecológica. Necesitamos que los cuidados sean no solo un objetivo, sino también una forma de practicar esa ética tan necesaria en nuestras sociedades", explica.

"La única ciencia reconocida de cuidados es la ciencia enfermera que se aplica por igual a hombres y mujeres, ancianos y niños, dependientes y válidos. No quiera inventar lo que ya existe", publicaba otro usuario.