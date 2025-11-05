Izquierda Unida exige la liberalización de la autopista AP-66 (León-Asturias)

Izquierda Unida (IU) ha exigido este miércoles la liberalización de la autopista AP-66 (León-Asturias) con la bonificación del 100 % del peaje y su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, ha informado la coalición en un comunicado.

Desde IU se ha recordado la irregularidad reconocida por la Comisión Europea en un dictamen de julio de este año en la prórroga de la adjudicación de esta autopista realizada por el Gobierno del PP de José María Aznar y ha anunciado que abrirá actuaciones en el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo de no cumplirse el dictamen europeo.

La coalición de izquierdas ha entendido que el Ministerio de Transportes debe rectificar su posición y trabajar en la liberalización de la autopista.

A este respecto, la organización ha solicitado que se incluya la previsión de bonificación en los Presupuestos Generales de 2026 ya que "es una situación injusta que se lleva soportando 25 años".

IU Castilla y León se suma a las declaraciones emitidas por el diputado por Sumar, Rafa Cofiño, quien recordó esta situación en una interpelación al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados.

El representante político denunció la responsabilidad del PP del expresidente Aznar y el exministro Álvarez Cascos, que autorizó en el año 2000 la prórroga del Peaje del Huerna y amplió la concesión a la empresa AUCALSA hasta 2050.

La organización ha llamado a partidos y organizaciones de la sociedad civil ha realizar un frente común para reclamar esta liberalización al Ministerio.

"Se deben explorar todas las acciones de presión política, acciones judiciales y movilizaciones para lograr la bonificación", ha manifestado IU