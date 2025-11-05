Acceso

Pafos - Villarreal, en directo hoy: jornada 4 de la fase de liga, Champions League

Derrotados por el Tottenham y el Manchester City, y con un solo punto logrado frente a la Juventus, los de Marcelino García Toral necesitan ganar en Chipre

Alberto Moleiro of Villarreal CF celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Villarreal CF and Rayo Vallecano at La Ceramica stadium on November 1, 2025, in Villarreal, Spain. AFP7 01/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
  • Sebastián Parra
Madrid
Última actualización:

Actualizado a las

Todo listo para otra tarde de Champions ✅

Urgencia europea para el Submarino Amarillo

En Champions, el Villarreal suma solo un punto de nueve posibles tras empatar con la Juventus y perder ante el Tottenham y el Manchester City. Su reciente victoria liguera (4-0 ante Rayo Vallecano) puso nuevamente sobre el reflector a Gerard Moreno, quien celebró su partido 300 con el club. Los groguets, terceros en LaLiga, necesitan el triunfo para no poner en peligro la clasificación europea.​

Villarreal CF V Rayo Vallecano - LaLiga EA Sport
Villarreal CF V Rayo Vallecano - LaLiga EA SportAFP7 vía Europa PressEuropa Press

Pafos FC: el sueño chipriota en la Champions 2025/26

El club chipriota vive su primera participación en la máxima competencia europea tras conquistar la liga doméstica. Dirigidos por Juan Carlos Carcedo, vienen de vencer 1-0 al AEL Limassol y destacan por solidez defensiva: cinco porterías a cero en sus últimos ocho partidos europeos. Reto pendiente: efectividad ofensiva, pues suman solo un gol en la fase de liga.

Juan Carlos Carcedo celebra el pase del Pafos FC a la fase de liga de la Champions League
Juan Carlos Carcedo celebra el pase del Pafos FC a la fase de liga de la Champions LeagueSAKIS SAVVIDESAgencia EFE

El Villarreal ya está en el Alphamega Stadium 📍

Ya tenemos la alineación del Pafos FC

Ellos son los once elegidos por Juan Carlos Carcedo:

  • Michael (93)
  • Bruno (7)
  • Luckassen (23)
  • David Luiz (4)
  • Sema (12)
  • Šunjić (26)
  • Pêpê (88)
  • Goldar (5)
  • Dragomir (30)
  • Oršić (17)
  • Quina (8)

8 datos sobre el Pafos 👀

El Villarreal en modo zen antes del partido 🧘‍♂️

Ya tenemos la alineación del Villarreal

Ellos son los once elegidos por Marcelino:

  • Júnior (1)
  • Mouriño (15)
  • Juan Foyth (8)
  • Renato Veiga (12)
  • Cardona (23)
  • Pépé (19)
  • Pape Gueye (18)
  • Parejo (10)
  • Moleiro (20)
  • Ayoze (22)
  • Mikautadze (9)

Palabras de Dani Parejo 🎙️

Alphamega Stadium de Limassol, el escenario de hoy 🏟️

Así llegó el Villarreal a Chipre

Los convocados de Marcelino 📋

Declaraciones de Marcelino García Toral 🎙️

Villarreal: Último entrenamiento previo al juego de hoy 🔥

👋🏻 ¡¡COMENZAMOS!! ⚽

Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Pafos FC y el Villarreal CF, por la cuarta jornada de la Champions League.

