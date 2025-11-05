Pafos - Villarreal, en directo hoy: jornada 4 de la fase de liga, Champions League

En Champions, el Villarreal suma solo un punto de nueve posibles tras empatar con la Juventus y perder ante el Tottenham y el Manchester City. Su reciente victoria liguera (4-0 ante Rayo Vallecano) puso nuevamente sobre el reflector a Gerard Moreno, quien celebró su partido 300 con el club. Los groguets, terceros en LaLiga, necesitan el triunfo para no poner en peligro la clasificación europea.​

Villarreal CF V Rayo Vallecano - LaLiga EA Sport AFP7 vía Europa Press Europa Press