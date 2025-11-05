Directo
Pafos - Villarreal, en directo hoy: jornada 4 de la fase de liga, Champions League
Derrotados por el Tottenham y el Manchester City, y con un solo punto logrado frente a la Juventus, los de Marcelino García Toral necesitan ganar en Chipre
Última hora del Pafos FC - Villarreal CF: jornada 4 de la fase de liga, UEFA Champions League, en vivo online
Todo listo para otra tarde de Champions ✅
Urgencia europea para el Submarino Amarillo
En Champions, el Villarreal suma solo un punto de nueve posibles tras empatar con la Juventus y perder ante el Tottenham y el Manchester City. Su reciente victoria liguera (4-0 ante Rayo Vallecano) puso nuevamente sobre el reflector a Gerard Moreno, quien celebró su partido 300 con el club. Los groguets, terceros en LaLiga, necesitan el triunfo para no poner en peligro la clasificación europea.
Pafos FC: el sueño chipriota en la Champions 2025/26
El club chipriota vive su primera participación en la máxima competencia europea tras conquistar la liga doméstica. Dirigidos por Juan Carlos Carcedo, vienen de vencer 1-0 al AEL Limassol y destacan por solidez defensiva: cinco porterías a cero en sus últimos ocho partidos europeos. Reto pendiente: efectividad ofensiva, pues suman solo un gol en la fase de liga.
El Villarreal ya está en el Alphamega Stadium 📍
Ya tenemos la alineación del Pafos FC
Ellos son los once elegidos por Juan Carlos Carcedo:
- Michael (93)
- Bruno (7)
- Luckassen (23)
- David Luiz (4)
- Sema (12)
- Šunjić (26)
- Pêpê (88)
- Goldar (5)
- Dragomir (30)
- Oršić (17)
- Quina (8)
8 datos sobre el Pafos 👀
El Villarreal en modo zen antes del partido 🧘♂️
Ya tenemos la alineación del Villarreal
Ellos son los once elegidos por Marcelino:
- Júnior (1)
- Mouriño (15)
- Juan Foyth (8)
- Renato Veiga (12)
- Cardona (23)
- Pépé (19)
- Pape Gueye (18)
- Parejo (10)
- Moleiro (20)
- Ayoze (22)
- Mikautadze (9)
Palabras de Dani Parejo 🎙️
Alphamega Stadium de Limassol, el escenario de hoy 🏟️
Así llegó el Villarreal a Chipre
Los convocados de Marcelino 📋
Declaraciones de Marcelino García Toral 🎙️
Villarreal: Último entrenamiento previo al juego de hoy 🔥
👋🏻 ¡¡COMENZAMOS!! ⚽
Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Pafos FC y el Villarreal CF, por la cuarta jornada de la Champions League.
