El juzgado archiva la denuncia por violación contra Javier Guardiola por falta de pruebas

La titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid ha dictado el sobreseimiento provisional de la denuncia por violación contra el diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Javier Guardiola. La jueza concluye que no existen indicios contundentes que justifiquen el traslado del caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la única instancia con competencia para actuar contra el político debido a su estatus de aforado.

La magistrada sostiene que "la declaración de la denunciante carece de suficiente solidez y credibilidad como para respaldar la apertura de un proceso judicial en contra del acusado" y agrega que "su testimonio no solo presenta notables inconsistencias en contraposición a los informes médicos y periciales que indican que conservaba intactas sus capacidades cognitivas y volitivas en el momento de los hechos, sino que también entra en contradicción con las versiones proporcionadas por los testigos pertinentes".

La persona que presentó la denuncia, una empleada del Partido Socialista de Madrid, la interpuso el 21 de abril de 2023 respecto a unos acontecimientos que tuvieron lugar el 4 de septiembre de 2021. Afirmó que Javier Guardiola había mantenido relaciones íntimas con ella después de acompañarla a un servicio de urgencias de un hospital, tras haber ingerido nueve pastillas de Lorazepam. Posteriormente, tras consultar con una especialista en violencia de género vinculada al PSOE, decidió presentar la denuncia, a pesar de no haberle dado importancia a los hechos anteriormente.

La jueza afirma que "no se puede determinar" si el hecho de que la denunciante haya estado bajo tratamiento psiquiátrico durante más de una década "puede influir en la precisión de sus recuerdos y en la percepción de la realidad". No obstante, concluye que, en cualquier caso, "esto no puede servir como base sólida, fundamentada y seria para iniciar un proceso penal por unos hechos graves en contra del acusado".