Yolanda Díaz contradice a Alegría sobre el caso Rubiales, dice que "el Gobierno ha actuado con lentitud" y carga contra Jorge Vilda y Luis de la Fuente

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, ha admitido que el Gobierno actuó con "lentitud" en el caso Rubiales, en contraposición con la defensa que su compañera en el consejo de ministros, la ministra de Educación y Cultura en funciones y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha hecho sobre la "celeridad" del Ejecutivo en este caso. "Yo creo que es verdad que el Gobierno actúa con lentitud, y es más, he lamentado este fin de semana que fuera la FIFA la que hubiera instado la suspensión cautelar del señor Rubiales", ha asegurado tras reunirse con la presidenta del sindicato mayoritario del fútbol femenino Español, FUTPRO, Amanda Gutiérrez, y una delegación de su equipo de trabajo.

"Llevo ya muchos días diciendo que vamos tarde y a mí me hubiera gustado que la suspensión cautelar del señor Rubiales no la hubiera hecho la FIFA. Hay instrumentos políticos en nuestro país para ello", ha añadido. Alegría ha defendido este mismo lunes que el Gobierno ha actuado con la "máxima celeridad" y siendo "muy escrupulosos" con los plazos en el caso de Luis Rubiales por el beso a la jugadora de la selección Jenni Hermoso, tras la final del Mundial femenino. En todo caso, como ha recordado Díaz, la inhabilitación de Rubiales como presidente se ha llevado a cabo por parte de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), a través de su Comisión Disciplinaria, y es de "carácter provisional" mientras se tramita el procedimiento disciplinario abierto el pasado 24 de agosto a raíz de su comportamiento tras la final del Mundial femenino.

Por otro lado, Díaz ha asegurado que desde el Ministerio de Trabajo ya han actuado y ha destacado una campaña de carácter informativo sobre todas las obligaciones jurídicas que en materia de igualdad tienen que desempeñar los clubes deportivos en España. En este sentido, ha señalado que desde la Inspección de Trabajo se han desplegado dos actuaciones, una sobre las diferencias retributivas que existen en el mundo del deporte y la segunda sobre los planes de igualdad que deben de existir en "todos y cada uno" de los clubes. "Ya hemos remitido todas estas cartas informativas con carácter previo al requerimiento para la cotejación de todos estos factores que deben de cumplirse en las relaciones laborales deportivas", ha dicho para añadir que también están trabajando con los clubes en la necesidad de prevenir los riesgos psicosociales en el ámbito deportivo.

Paridad

Además, Díaz ha recalcado que el artículo 190 del Convenio de la OIT, recientemente ratificado por España, sobre prevención de acoso laboral y sexual en el trabajo debe de ser también cumplido y respetado en las relaciones laborales que se desempeñen por parte de las actividades deportivas y ha defendido que la Ley del Deporte es "clara" en la protección de los deportistas. Por otro lado, Díaz ha recordado las dos denuncias que ha presentado el Ejecutivo sobre el caso. La primera de ellas, del artículo 62.2 de la Ley del Deporte para la suspensión cautelar de Rubiales y, la segunda, respecto al 47 de la Ley de Igualdad de 2007, refutando la idea del presidente del CSD, Víctor Francos de que será a partir del 1 de enero de 2024 cuando todas las federaciones tengan la obligación de tener un 40% de paridad en las juntas directivas. Por ello, Díaz ha pedido la renovación de "todos y cada uno" de los órganos por "vulneración expresa de la composición que se debe tener en los mismos". "Estamos hablando de machismo estructural, estamos hablando de impunidad, cuando se actúa así es que se creen realmente impunes y hay dos partes aquí, una es la depuración de responsabilidades personales del señor Rubiales y las que pudiera haber y luego está, sin lugar a dudas, el factor que tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales en nuestro país y la garantía de que no va a haber discriminación", ha manifestado.

En esta misma línea ha criticado a los seleccionadores nacionales, Jorge Vilda y Luis de la Fuente: "Los entrenadores que aplaudieron no están capacitados para seguir en sus puestos. Quien aplaude una agresión sexual, que hemos visto con luz y taquígrafos, no debe continuar". Además, ha lamentado la actitud de diferentes representantes del mundo del deporte, que "se jactaban y se burlaban" de Hermoso: "El pasado viernes creo que hemos visto lo peor de la sociedad española. El señor Rubiales y muchos hombres se jactaban y se burlaban de una persona a la que tenían la obligación de proteger". Finalmente, la vicepresidenta segunda ha indicado que esta situación no representa a la población: "La sociedad española es profundamente feminista y está a la vanguardia en igualdad, un ejemplo para el resto del mundo. Por eso este tipo de comportamiento son llamativos".