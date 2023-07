¿Qué santo se celebra hoy, lunes 24 de julio? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Hoy es lunes 24 de julio, todos los años en esta fecha, la Iglesia Católica rememora la figura de 24 onomásticas. Desde La Razón destacamos a San Boris y San Gleb, príncipes e hijos de Vladimiro I de Kiev, el gran príncipe que inició la cristianización de la Rus de Kiev.

Así fueron las vidas de Boris y Gleb

Boris y Gleb formaban parte de una estirpe de doce hermanos. Desde pequeños siguieron como su padre la palabra de Dios y aunque Boris quería ser monje, su padre le recomendó que se casase para así poder gobernar Rostov. Su hermano Gleb, por el contrario, gobernaba Murom.

Su padre enfermó y falleció y aunque dejó toda su herencia dividida, esto no fue suficiente para Sviatopolk, uno de los hermanos mayores de Boris y Gleb que solo ansiaba poder, riqueza y dinero. Hasta tal punto llegó su obsesión que contrató a sicarios para que matara a todos sus hermanos para así convertirse en el único heredero de la fortuna de su padre. Boris y Gleb murieron en diferentes momentos pero los dos aceptaron su destino final de la misma manera: rezando a Dios y y deseándole paz a los sicarios y a su hermano mayor que les había mandado asesinar.

De la misma manera que mandó asesinar a Boris y a Gleb, también lo hizo con el resto de sus hermanos, entre los que se encontraba Vladimir. Años más tarde de su fallecimiento, el primogénito de Vladimir retó a su tío Sviatopolk y le ganó. Así logró apoderarse Kiev, ciudad que gobernó durante 35 años.

Su primera decisión gobernando fue trasladar los cuerpos de sus tíos, Boris y Gleb, a la iglesia de San Basilio en Visgorod. Allí los enterró como mártires y en 1071 fueron los primeros santos canonizados en Kiev. Es cierto que no fueron mártires como tal debido a que no murieron a causa de su fe. Sin embargo, si tuvieron a su fe muy presente el día que se entregaron a los sicarios y decidieron no pelear y no devolver el mal. Por lo que en la actualidad se les recuerda cada 24 de julio.

Además de celebrar las efemérides de San Boris y San Gleb, cada 24 de julio se rememora a estas otras 22 onomásticas: