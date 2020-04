El hecho de no incluir a los farmacéuticos entre el personal sanitario parte del prejuicio que algunos de nuestros representantes tienen hacia lo que no es sector público. Es el mismo recelo que expanden hacia la sanidad privada, como si en esta horrible crisis no estuvieran haciendo nada los sanitarios de los centros privados y las boticas.

Los farmacéuticos, señores del Gobierno, están en la primera línea contra el virus. Reciben, dispensan, aconsejan y atienden tanto a pacientes infectados como a no infectados. Decenas de ellos han sido contagiados. Algunos han muerto. La mayoría trabaja día y noche por atender a una sociedad agobiada por el miedo. No son funcionarios, cierto. Tampoco es necesario que lo sean. Como no lo son los periodistas de las radios y TV privadas que informan sobre la pandemia con el mismo o más rigor que las públicas. Los farmacéuticos son personal sanitario. Conviene que el Gobierno reconozca su labor.