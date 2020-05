El confinamiento ha paralizado también el sector de la reproducción asistida, excepto para los tratamiento de fecundación in vitro que ya estaban programados y la recogida de muestras de material genético. Al poner las clínicas su maquinaria y personal sanitario al servicio de la lucha contra la pandemia, 10.000 personas han visto sus tratamientos suspendidos. Es el número, según la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), de tratamientos de reproducción asistida que han quedado en suspenso, a los que habría que sumar, advierte la organización, los que estaban a punto de iniciarse.

A partir del 11 de mayo, y siguiendo siempre las pautas del Ministerio de Sanidad, las cínicas de reproducción asistida se disponen a abrir sus puertas, con el fin de poder dar asistencia a esas parejas, una de cada seis, que según las estadísticas europeas, tienen problemas para tener un hijo. A ellos, como a las madres que deciden serlo en solitario, la medida les alivia, aunque el temor, estando por medio la natalidad siempre es un factor a tener en cuenta. Clínicas Eva responde a las dudas más planteadas a lo largo de estos días.

1- Mi tratamiento se ha visto interrumpido. ¿ Y ahora qué?

El personal de los centros ha estado durante el confinamiento severo y en la actualidad pendiente de cada historial médico. A partir del día 11 comenzará la actividad controlada y los responsables se pondrán en contacto con los pacientes para retomar consultas, pruebas y ciclos, siempre con las máximas medidas de seguridad.

2- ¿Qué medidas de seguridad habéis tomado para garantizar mi seguridad?

Higiene y protección para la seguridad, la tranquilidad y confianza de todos. El personal atenderá con las medidas de protección necesarias: mampara o pantalla facial, mascarilla y guantes y mantendrá siempre la distancia de seguridad. Los centros, por supuesto, se desinfectarán (documentación, enseres, mobiliario y soportes y suelos) a diario, y también se limpiará entre consulta y consulta.

3- ¿Qué medidas de seguridad tengo que tomar yo?

Desde clínicas EVA se pide a las pacientes que acudan a consulta solas, sin joyas, reloj o maquillaje y que traigan su propio bolígrafo. A quienes no tengan mascarilla se les dará a la llegada. Se pide puntualidad para no tener que esperar y evitar coincidencias con otras personas en las instalaciones. Por supuesto, se pedirá lavado in situ de manos y se tomará la temperatura a la llegada. Con más 37,5 se suspenderá, por el momento,la consulta

4- Mi material genético está congelado ¿puede contagiarse?

No se ha encontrado evidencia alguna al respecto en los estudios científicos actuales. El virus SARS COv-2 se une a receptores de las células respiratorias o intestinales que no se encuentran ni en el semen, ni en los óvulos, ni en los embriones.

5- ¿Puedo empezar ahora un tratamiento?

Por supuesto, siempre que se den unas condiciones de salud que garanticen la seguridad de la paciente, el futuro bebé y del entorno médico. En este sentido, quedan descartadas (por el momento y a la espera del fin de la pandemia) las personas que presenten patologías previas que puedan ser factores de riesgo en caso de contagio por Covid19. Se incluyen también aquí las enfermedades que sean susceptibles de provocar complicaciones en la enfermedad. A saber: patologías cardiovasculares, hipertensión arterial crónica, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar crónica e inmunosupresión, entre otros.

Por el contrario, sí podrán comenzar un tratamiento de fertilidad mujeres que no hayan tenido un historial de infección por COVID-19 en los 21 días previos al tratamiento y que no hayan tenido contacto directo con casos positivos o sospechosos de serlo 15 días antes de su primera consulta en las clínicas.