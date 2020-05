España registra 56 muertos en las últimas 24 horas y un repunte de contagios hasta 446

El Ministerio de Sanidad ha informado hoy de 56 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas en España, de los que 13 están en Madrid. Cataluña ha notificado más fallecidos de días previos pendientes de asignación fecha de defunción y, de hecho, la serie se está revisando.

En cuanto a los nuevos casos, son un total de 446 de los que un tercio, 150, están en Cataluña, 53 en Madrid, 47 en Castilla y León y 41 en Castilla-La Mancha. Andalucía ha registrado 29 y Aragón 30. En lo que se refiere a la presión a la que está sometido el sistema sanitario, ha habido 123 nuevas hospitalizaciones, 76 de ellas en Madrid, y 20 nuevos ingresos en UCI, la mitad de ellos también en la Comunidad de Madrid.

En total, hasta el momento se contabilizan 28.628 muertos desde el inicio de la pandemia y 234.824 infectados.

Incidencia por provincias

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que la incidencia media en España en los últimos 7 días es del 15,5%, pero ha reconocido que los casos notificados hoy, aunque están en línea con los datos de esta semana, “están un poco elevados”. En el mapa de la incidencia acumulada por provincias, se ve que Soria es la que presenta una tasa mayor, con 23 nuevos positivos en la última semana. También destaca Teruel, con 15, que “se debe a un brote en una zona rural muy concreta y perfectamente controlado”. La evolución de la incidencia global “sigue la misma evolución de semanas previas” aunque ha experimentado tres bajadas muy acusadas: “Del 3 al 17 de abril era de 102 casos por 100.000 habitantes. Del 24 de abril al 7 de mayo, de 40. Y del 8 al 21 de mayo, de 15”.

El epidemiólogo ha asegurado que si"si mantenemos las medidas de precaución y control, y tenemos cuidado con el paso de fases, podemos estar muy cerca de tener el virus en niveles prácticamente indetectables". Aunque la evolución es buena y “todo sigue hacia delante”, Simón ha reconocido que se han detectado brotes “muy reducidos” en algunas zonas que “han implicado acciones quirúrgicas alrededor de ellos”. No obstante, ha matizado que “no han tenido un impacto importante” en la situación epidémica de las provincias ya que se trata de rebrotes “de pocas unidades, que en ningúno de los casos llega a la decena”.

¿Qué pasa en Cataluña?

Cataluña lleva dos días consecutivos con “problemas en la validación" de sus datos. Ayer no se añadieron a la tabla y hoy se han notificado 150 casos, aunque en el balance se especifica que este repunte puede deberse a una acumulación de “casos previos pendientes de asignación y fecha de diagnóstico”. También ha comunicado 600 fallecidos de días anteriores. Debido a esto, salta la duda de en base a qué parámetro ha basado su decisión el Ministerio de Sanidad para avalar el paso de fases en Cataluña. “La decisión se tomó en base a un informe detallado que nos llegó el lunes por la tarde y la valoración de cambio de fase se hizo en base a esos datos. Las dudas que surgieron fueron resueltas y la información aportada correctamente”, ha defendido el director del Centro de Alertas Sanitarias. No obstante, ha admitido que “nos ha sorprendido” lo ocurrido. “Lo de ayer podíamos asumir que era puntual, pero lo de hoy nos ha preocupado. Estamos teniendo una interacción importante con Cataluña para evitar que esto se comvierta en un problema” ha añadido. Simón, además, ha asegurado que estarán “pendientes” porque “no es baladí que no podamos saber lo que está pasando realmente en Cataluña, es una zona concreta pero nos preocupa” y ha avisado de que “si no se soluciona en los próximos días” , las autoridades al más alto nivel tendrán que discutirlo para “garantizar la seguridad de todos los catalanes y del resto de españoles”.