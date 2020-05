Añadir especias a las comidas ayuda a reducir la inflamación

Chefs, foodies y aficionados a la gastronomía de todo el mundo no pueden vivir sin su “maletín de especias”. Esa caja mágica con sabores del mundo que convierte un plato en una experiencia con solo tocarlo. Conocer las propiedades de hierbas y condimentos es todo un arte, y cada día tiene más adeptos. Ahora, gracias a una investigación realizada por la Universidad de Penn State (Estados Unidos) y publicada en la revista Journal of Nutrition, sabemos, además, que las especias pueden ayudaros a reducir el efecto inflamatorio nocivo para nuestro organismo que pueden producir las comidas altas en grasas o en hidratos de carbono. No cualquier especia, sino la mezcla de las siguientes: albahaca, laurel, pimienta negra, canela, cilantro, comino, jengibre, orégano, perejil, pimienta roja, romero, tomillo y cúrcuma.

En el trabajo, los investigadores encontraron que cuando los participantes comían una comida alta en grasa y carbohidratos con seis gramos de una mezcla de dichas especias añadidas, mostraban marcadores de inflamación más bajos en comparación con cuando comían una comida con menos o sin especias. Seis gramos se traducen aproximadamente en entre una cucharadita y una cucharada, dependiendo de cómo se deshidraten las especias. “Si las especias resultan agradables, podrían ser una forma de hacer que una comida rica en grasa o en carbohidratos sea más saludable.”, explica Connie Rogers, autora principal del trabajo.

Un hábito sencillo

En los estudios realizados hasta la fecha se había descubierto que la inflamación puede aumentar después de que una persona consuma una comida con alto contenido de grasa o azúcar. Este tipo de inflamación puntual (denominada aguda), parece estar relacionada con la inflamación crónica, que es la que se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, sobrepeso u obesidad e incluso ciertos tipos de cáncer. “En última instancia, lo ideal sería lograr que la gente se alimente de forma más saludable y que pierda peso y haga ejercicio, pero esos cambios de conducta son difíciles y llevan tiempo. Así que mientras tanto, queríamos explorar si una combinación de especias, con la que la gente ya está familiarizada y que podría caber en una sola comida, podría tener un efecto positivo”, añade Rogers

Para el estudio, los investigadores reclutaron a doce hombres de entre 40 y 65 años, con sobrepeso u obesidad, y al menos un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. En orden aleatorio, cada participante comió tres versiones de una comida rica en grasas saturadas y carbohidratos en tres días distintos: una sin especias, una con dos gramos de la mezcla de especias y otra con seis gramos de la mezcla de especias.

Los investigadores extrajeron muestras de sangre antes y después de cada comida, cada hora durante cuatro horas, para medir los marcadores de inflamación. Después de analizar los datos, encontraron que las citoquinas inflamatorias se redujeron después de la comida que contenía seis gramos de especias en comparación con la comida que contenía dos gramos de especias o ninguna. Un segundo estudio con los mismos sujetos, mostró que seis gramos de especias causo una reducción menor después de la comida de la “dilatación mediada por el flujo” en los vasos sanguíneos, una medida que se usa para saber su flexibilidad y estado de salud.

Especias anti-inflamatorias

Partiendo de que, en general, está demostrado que determinadas hierbas y especias, además de ser naturales, ejercen un efecto beneficioso sobre nuestra salud, algunas de ellas son más potentes que otras. Estas son algunas de las que no deberían faltar en tu alacena: