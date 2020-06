El Ministerio de Ciencia informa de 807 fallecidos más que el de Sanidad

Aunque parezca imposible, el descuadre de cifras continúa. El Instituto de Salud Carlos III, que depende orgánicamente del Ministerio de Ciencia aunque también está adscrito al de Sanidad, informaba ayer en su web de que en nuestro país han fallecido por Covid-19 desde el estallido de la crisis 27.940 personas. Sin embargo, Sanidad informaba casi al mismo tiempo de la muerte de 27.133 ciudadanos. Es decir, 807 fallecidos de diferencia entre las dos instancias oficiales del Gobierno.

Es precisamente 27.940 la cifra de fallecidos que ayer, a las 20:20 horas, incluía en su web la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de que el día anterior este organismo internacional recogiese que habían perdido la vida por el coronavirus en nuestro país 29.858 personas, 2.730 más que las notificadas el miércoles por el Ministerio de Sanidad a la Prensa. La OMS hizo esta corrección después de que LA RAZÓN desvelara esta discrepancia con las cifras de personas que han perdido la vida en España por el Covid-19 entre los datos difundidos por Sanidad y los de la OMS.

Críptico comunicado

La cartera que dirige Salvador Illa intentó desmarcarse con un sorprendente y a la vez críptico comunicado en el que aseguraba no reportar tales datos diarios al organismo, sino que la OMS «extrae información de diferentes fuentes. En el caso de los países de la UE, del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), entre otras». Ahora bien, cuando se accede a las de la OMS en el caso de España, la web te enlaza con la del Covid-19 del Instituto de Salud Carlos III.

Por si esto no fuera poco, tan solo dos horas y media después de este comunicado, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, afirmaba que «la OMS recoge los datos de la web de Sanidad española», discrepando de lo publicado por el propio Ministerio. Además, para Simón la diferencia de 2.730 fallecidos del miércoles se debe a que «España congeló estas cifras a la espera de que la serie de defunciones fueran corregidas por las comunidades autónomas. No todas han terminado de corregirlas». Pues bien, ayer la diferencia era de 807. «Tras hablar con la OMS, lo que ha pasado es que han ido sumando los datos que se publicaban cada día sin restar los que se iban corrigiendo. No sé si la OMS tiene estos datos ya actualizados o será en unos días».

Simón se refería solo a la cifra de las personas que han perdido la vida, pero es que entre los datos de Sanidad y los de la OMS también hay diferencias respecto a los casos totales contagiados. Así, la OMS afirmaba ayer que había 240.326, cuando Sanidad informaba de 240.660 y el ISCIII de 233.037 con PCR.

El descuadre de datos hizo que ayer la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, denunciase ante la Comisión Europea el descuadre de fallecidos del Gobierno. La ex ministra de Sanidad preguntó a Bruselas qué datos le ha transmitido el Gobierno de Sánchez sobre fallecidos por coronavirus; máxime, cuando esas cifras también «difieren sustancialmente de las manejadas por instituciones públicas españolas como el ISCIII o el INE». El propio líder del PP, Pablo Casado, acusó ayer en el Pleno del Congreso al Sánchez de «ocultar» las cifras reales de fallecidos en la pandemia para «esconder su incompetencia». Además, criticó que presumiera de «cero» muertos en los dos últimos días cuando las autonomías estaban registrando fallecidos, tal y como denunció la consejera de Sanidad de Castilla y León. No fueron los únicos en reaccionar a esta noticia. Rafael Hernando, senador del PP por Almería, escribía en Twitter: «Fallecidos en España por Coronavirus: INE: 48.000. Funerarias: 44.350; Registros Civiles: 44.500. Ministerio: 29.528 reconocidos a la OMS y 27.128 a la Prensa. Simón: depende. No son cifras, son personas. España merece saber la verdad. Por ellos, por sus familias».

Un nuevo problema con las cifras que se suma al que el Gobierno tuvo con la OCDE respecto a los tests. Entonces España sacó pecho porque estaba en el «Top ten» de los que más pruebas hacían, cuando en realidad estábamos en decimoséptima posición. Una nueva sombra sobre la fiabilidad de los datos.