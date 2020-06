El confinamiento ha evitado 450.000 muertes por Covid-19 en España

Las medidas de confinamiento sin precedentes instauradas han reducido las tasas de transmisión de Covid-19 en Europa lo suficiente como para frenar su propagación. Esas iniciativas han permitido evitar 3,1 millones de muertes, según un estudio publicado ayer en «Nature». En el caso de España, el confinamiento ha salvado 450.000 vidas, con una horquilla que va desde las 360.000 hasta las 540.000. Además, el porcentaje de población que habría pasado la Covid-19 sería del 5,5%, un porcentaje muy similar al del estudio de seroprevalencia del Instituto de Salud Carlos III que apuntaba en su último informe a que un 5,2% de la población estaba inmunizada. «Estimamos que en España se salvaron 450.000 vidas hasta el 4 de mayo. Esto supone que los comportamientos de las personas no cambiarían (si no se hubieran tomado medidas de confinamiento con las muertes por Covid), algo que sin duda es falso, pero también que los sistemas de salud no se sobrecargarían, algo que estuvimos a punto de ver en algunos países pese a las medidas» de confinamiento, explica a este periódico el científico principal del estudio Swapnil Mishra, de la Escuela de Salud Pública del Imperial College London.

Los investigadores analizaron las intervenciones llevadas a cabo en Austria, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, España, Suecia y Suiza desde el inicio de Covid-19 hasta el 4 de mayo de 2020 cuando los bloqueos comenzaron a levantarse. A través de un modelo computacional, los investigadores calcularon las muertes observadas para estimar la transmisión que ocurrió varios semanas antes, lo que permite incluir el lapso de tiempo entre la infección y la muerte. Según los investigadores, las intervenciones han permitido lograr que el número de reproducción se sitúe por debajo de 1 y conseguir así controlar la epidemia.

Si bien no se ha analizado cuántas vidas se habrían salvado si estos once países hubieran actuado antes, el investigador explica que «estimamos que entre 12 y 15 millones de personas han sido infectadas con SARS-CoV-2 hasta el 4 de mayo en estos 11 países, lo que representa entre 3,2% y un 4% de la población».

Unos datos que reflejan una escasa inmunidad. De ahí que cuando preguntamos a Swapnil Mishra sobre las aperturas que se están produciendo y los peligros potenciales que conllevan, avise de la posibilidad de una segunda ola: «Según nuestro estudio, la población total infectada sigue siendo bastante baja, por lo que si volvemos a nuestro comportamiento normal como antes, habría una segunda ola. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado al abrir, especialmente debemos aumentar las capacidades de vigilancia, pruebas y localización de contactos». En cuanto a la apertura al turismo insiste en que «se debe tener mucho cuidado al abrir».