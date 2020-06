Manejo del Covid-19 en recién nacidos de madres infectadas

La posibilidad de transmisión del virus de madre a hijo durante el embarazo ha sido una de las cuestiones que han suscitado mayor preocupación desde el inicio de la pandemia por el Covid-19. Desde la Sociedad Española de Neonatología (seNeo) hemos creado un Registro Nacional sobre la infección del SARS-CoV-2 en recién nacidos y sus madres para obtener los datos que nos permitan analizar el impacto de la pandemia en este colectivo.

Gracias a este registro, disponemos de una base de más de 500 casos de madres con diagnóstico positivo por Covid-19 y sus recién nacidos. Estos datos, junto con los obtenidos en otros estudios internacionales, nos han permitido confirmar que no hay riesgo de transmisión vertical, o que ésta es poco probable. En nuestra experiencia, analizando los datos del registro, no hemos detectado casos de contagios de madre a hijo durante el embarazo. Los pocos casos detectados se trataban de falsos positivos o de posibles casos de contagio postnatal. No obstante, deben realizarse test virológicos, así como seguimientos clínicos a todos los recién nacidos de madres confirmadas de SARS-CoV-2.

Este Registro Nacional, también nos permite analizar el riesgo de infección neonatal postnatal desde la madre u otra persona infectada. Aunque existe posibilidad de transmisión postnatal, principalmente por vía respiratoria y/o de contacto, los casos que se han presentado son muy escasos. Hasta el momento, hemos registrado 40 casos, todos ellos de afectación leve y sin secuelas. El síntoma principal fue fiebre transitoria no elevada acompañada de vómitos o tos. Los pocos casos más graves se dieron en niños nacidos prematuramente o que presentaban patologías anteriores.

Por otro lado, dada la necesidad de estandarización, desde la seNeo hemos elaborado un documento con una serie de recomendaciones para el manejo del recién nacidos, que está siendo revisado y actualizado de forma continua en función de las evidencias que van surgiendo y acorde a las actualizaciones del Ministerio de Sanidad. Entre las pautas más relevantes, recomendamos, siempre que sea posible, el alojamiento conjunto y por tanto evitar la separación madre-hijo, si bien cada caso debe ser individualizado según la situación clínica de la madre y el niño.

Con respecto a la lactancia materna y aun habiéndose descrito en dos ocasiones la presencia del virus en la leche en Canadá y en Alemania, y debido a las grandes ventajas de la lactancia materna, aconsejamos mantener esta práctica desde el nacimiento por los beneficios que aporta frente al virus, siempre que lo permitan las condiciones clínicas del neonato y su madre.

Por último, desde seNeo queremos expresar nuestra preocupación ante el temor de los padres de acudir con sus hijos a los centros sanitarios por miedo al contagio. Esto puede perjudicar no solo en el seguimiento y terapias de los recién nacidos de alto riesgo, sino también los calendarios de vacunación y campañas de inmuno-profilaxis ante las próximas epidemias estacionales que se esperan finalizado el verano. Debemos hacer esfuerzos para evitar futuras infecciones.