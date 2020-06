Los MIR se revuelven contra el Ministerio de Sanidad

Los médicos que han aprobado el complicado examen MIR y que se encuentran a la espera de elegir plaza en la que especializarse han dicho basta. Además de inundar twitter con sus críticas durante las últimas semanas, varios cientos han protestado además físicamente ante la sede del Ministerio de Sanidad por la insólita decisión de este departamento de obligarles a escoger destino de forma telemática, en lugar de a través de la tradicional vía presencial. El proceso se desarrollará a principios de julio y los facultativos no irán a su destino para convertirse en R1 hasta finales de septiembre, lo que privará a los hospitales españoles este verano de alrededor de 7.000 profesionales que podían empezar a foguearse y a ayudar a sus compañeros exhaustos tras meses de lucha contra el coronavirus. Como justificación para obligarles a elegir plaza de forma electrónica, el departamento que dirige Salvador Illa alegó los riesgos del contagio de las aglomeraciones y las restricciones a la movilidad que se derivaban del estado de alarma. Sin embargo, éste ya ha concluido y los impedimentos a la circulación, también. Los afectados lamentan que mientras se celebran otros exámenes de forma presencial con la aquiescencia del Gobierno, como la EBAU, se reabren las discotecas o se permite la llegada masiva de turistas, a ellos se les priva de un derecho, la elección física, que llevaba aparejadas muchas más garantías que la telemática. De esta última manera de seleccionar plaza, de hecho, no se fían. Ataviados con batas y mascarillas y manteniendo la distancia de seguridad, los asistentes a la concentración mostraron pancartas con mensajes como “adjudicación unilateral de plazas, no”, “puedo ir a la playa pero no elegir mi futuro” o “los silenciados del presente serán los ignorados del futuro”, gritando además proclamas contra la “inacción” de Sanidad para resolver sus problema. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), mayoritaria en el sector y convocante de la protesta, lamentó además las trabas puestas por los responsables de la administración para poder concentrarse. Alude en concreto esta organización al silencio de la Delegación del Gobierno ante la petición formal para poder celebrar la protesta en el madrileño Paseo del Prado, enviada el pasado 10 de junio. Los asistentes, llegados a la capital de diferentes comunidades autónomas, han querido evidenciar “la incongruencia de la obstinación de Sanidad en una elección telemática para elegir una plaza”, según la CESM, y han leído un manifiesto parar dejar clara su problemática y los fallos que ha dado el sistema habilitado en estos días previos a la elección”. Gabriel Pozo, secretario general de la CESM, ha asegurado que el sindicato seguirá defendiendo sus derechos, ya que aún hay tiempo hasta el 1 de julio para que el Ministerio de Sanidad rectifique.

Como ya ha informado este periódico, los MIR y otros colectivos profesionales afectados culpan en concreto de su situación al director general de Ordenación Profesional del Ministerio, Rodrigo Gutiérrez, al que acusan de ignorar a la formación sanitaria especializada para decidir de manera “unilateral” la elección de especialidad de especialidad de esta convocatoria de 2020 por vía telemática exclusiva. Los MIR han llegado a ser Trending Topic en Twitter y han llegado a crear el hastag #RogufeDimisión en alusión a este alto cargo. No es descartable incluso que esta convocatoria acabe judicializada por las denuncias de los afectados.

El propio Ministerio echó ayer más leña al fuego del monumental enfado de los futuros especialistas al publicar en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) la convocatoria de una convocatoria de oposición al cuerpo de Médicos Titulares en la que admite que miles de médicos puedan presentar solicitud de admisión en la propia sede de Sanidad y en las oficinas de correos. “Esto es recochineo”, exclamó Tomás Toranzo, presidente de CEMS, en su cuenta de twitter.