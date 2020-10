Fernando Díaz: “Según Nutri-Score, la margarina es más sana que la mantequilla”

No valora la cantidad de antinutrientes (compuestos naturales o sintéticos que interfieren en la absorción de nutrientes) que tiene un alimento, como pueden ser lectinas, saponinas, ácido fítico, ácido oxálico, entre otros. “Eso hace que se produzcan incongruencias como que el té o el café estén bien valorados (ya que no tienen grasas ni azúcar), cuando su alto contenido en ácido oxálico puede producir piedras en el riñón, por ejemplo".

Los alimentos se puntúan a partir de un concepto inexacto, ya que se miden las calorías por cada 100 gramos, no por porciones. La industria alimentaria ha pedido que se valore así, pero lo han rechazado. “El resultado es que, por ejemplo, se considera que los frutos secos no serían saludables, ya que 100 gr tienen como 600 kcal. Y lo mismo pasa con el aceite de oliva virgen (del que obviamente nadie toma 100 gramos en una porción)”.

El baremo que usan para medir las grasas saturadas está obsoleto. “La evidencia científica muestra que no son perjudiciales, pero Nutri-Score, sorprendentemente, no lo contempla”, señala Díaz. “Se deberían valorar atendiendo a si las grasas tienen alto porcentaje de oxidación o no, que es cuando producen radicales libres que dañan la salud. No es lo mismo un aceite de oliva virgen que un aceite de girasol refinado, y ambos tendrían exactamente la misma valoración, cuando el primero es muchísimo más saludable que el segundo", explica.