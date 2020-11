Exigen priorizar a las personas con obesidad en la vacunación de la Covid-19

La ansiada vacuna frente a la Covid-19 parece estar cada vez más cerca y poco a poco va convirtiéndose en una realidad al alcance de la mano en plena pandemia. Sin embargo, ahora es el momento de pensar, con la cabeza fría, cómo debe ser el protocolo de vacunación y quiénes serán los grupos prioritarios. Sanidad ha publicado una lista con 15 colectivos poblacionales que podrían estar entre los candidatos a inmunizarse durante los primeros meses, pero la propuesta resulta escasa. Por ello, los expertos han alzado la voz y la Sociedad Española de Obesidad (Seedo) y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) proponen que “después de los profesionales sanitarios y los ancianos, las personas con obesidad deberían estar entre los grupos prioritarios de vacunación, ya que estos pacientes son uno de los colectivos más vulnerables frente a la Covid-19 y se han visto perjudicados por la pandemia”, advierte Javier Escalada, presidente de la SEEN y director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra.

Los datos no dejan lugar a dudas sobre la idoneidad de esta petición. De hecho, las personas con exceso de peso tienen un 46% más riesgo de contagiarse de coronavirus, un 113% más riesgo de hospitalización por Covid-19, un 78% más riesgo de ingreso en UCI respecto a la población con normopeso, y el riesgo de mortalidad es un 48% superior, según los datos confirmados por la Seedo y la SEEN. A pesar de ello, “durante estos meses se ha vuelto a confirmar que la obesidad es una enfermedad a la que no se le da la importancia que realmente tiene. Ha sido la gran olvidada de esta pandemia”, asegura con rotundidad Albert Lecube, vicepresidente de la Seedo y jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Arnau de Vilanova (Lleida).

Y no sólo los expertos en Endocrinología y Nutrición apuntan esta necesidad, ya que también desde la Sociedad Española de Inmunología (SEI) se hacen eco de ello, tal y como reconoce a LA RAZÓN Marcos López, presidente de la SEI, quien asegura que “la obesidad es una enfermedad en sí misma que genera una hiperinflamación que puede resultar muy peligrosa ante un contagio por SARS-CoV-2, por ello, tiene mucho sentido que este grupo esté entre los considerados prioritarios a la hora de recibir la futura vacuna de la Covid-19. Con ello evitaremos que el virus induzca una respuesta importante en el organismo, lo que reduce el riesgo de agotar las defensas propias, que ya de por sí suelen estar menguadas en las personas con exceso de kilos, y acabar desarrollando la enfermedad”.

Por ello, los expertos coinciden en la necesidad de añadir urgentemente a las normas esenciales de higiene de manos, distancia social y uso de mascarilla, el control del peso y la práctica de actividad física regular como herramientas para luchar contra la pandemia de la Covid-19 y, con ella, de la pandemia de la obesidad. De hecho, El 88% de los profesionales encuestados por la Seedo y la SEEN entienden que la obesidad no es una enfermedad ‘benigna’, “como parece considerarse desde las autoridades sanitarias y por parte de una gran mayoría de la población general”, matiza Ana de Holanda, coordinadora del grupo de trabajo de obesidad de la SEEN, quien denuncia que se haya “dejado de lado durante la pandemia”. Y es que esa es una de las principales conclusiones que se derivan del estudio realizado por ambas sociedades científicas: “a pesar de ser un problema de salud creciente, que tiene un impacto muy negativo en la morbimortalidad, está quedando relegada la atención a las personas con obesidad, con el fuerte riesgo que ello implica frente a la Covid-19”, afirma el Dr. Lecube.

Obesidad y Covid-19

En un estudio previo, realizado por la Seedo durante los dos primeros meses del confinamiento domiciliario, se confirmó que el 49,8% de los españoles había ganado peso, la mayoría (86,6%) entre 1 y 3 kg. Ser mujer, joven con un bajo nivel de auto cuidado en relación con el peso y con sobrepeso previo, fueron los principales factores de riesgo para ganar peso durante la primera fase de la pandemia. “Es importante destacar otro factor de riesgo: vivir en el sur; entre las personas que respondieron a la encuesta, ganaron más peso aquellos que vivían en el sur de España”, apunta el Dr. Diego Bellido, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. “La principal causa (66,5%) a la que se atribuyó este aumento de peso fue a la combinación de mayor ingesta con menor practica de actividad física, sobre todo esta última”, informa el Dr. Bellido, quien considera que “lo más grave es que el 40,3% de los encuestados que ganaron peso no tomaron ninguna medida para gestionar esta situación”.