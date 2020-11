Sanidad desvela cuáles son los 15 colectivos poblacionales para la vacunación pero no su priorización

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, va desvelando a cuentagotas los detalles de la estrategia de vacunación de la Covid-19. Si a principios de semana detalló que se dividirá en tres fases y que la primera la conformarán cuatro grupos (los usuarios de las residencias y sus cuidadores, el personal sanitario de primera línea, el resto de personal sanitario y sociosanitario, y los grandes dependientes) esta mañana ha dado a conocer los 11 colectivos restantes que irán siendo inmunizados a medida que vayan llegando las vacunas. No obstante, Illa no ha concretado cuáles de ellos entrarán en la fase 2 y qué otros en la fase 3. Esa decisión, ha recordado el ministro, se tomará según vaya llegando las dosis atendiendo a cuatro criterios: riesgo de mortalidad y morbilidad, riesgo de exposición, riesgo socioeconómico y riesgo de transmisión.

Los 15 grupos de vacunación son los siguientes:

-Usuarios de residencias y sus cuidadores

-Personal sanitario de primera línea

-Resto de personal sanitario y sociosanitario

-Personas mayores de 64 años

-Personas con gran discapacidad y otros colectivos de riesgo

-Personas que trabajan en entornos cerrados

-Colectivos vulnerables desde el punto de vista socioeconómico

-Trabajadores esenciales

-Docentes

-Población infantil

-Adolescentes

-Adultos

-Personas que viven en zonas de alta incidencia donde se han producido brotes

-Embarazadas y madres lactantes

-Aquellos que ya han pasado el virus y tienen anticuerpos

Estos 15 grupos “cubren toda la población española. Con esta base se decidirá quiénes serán prioritarios en la etapa 2 y la 3. Será una decisión flexible, que se tomará por los técnicos cuando tengamos más datos de las vacunas y la disponibilidad de las mismas. La estrategia se va a ir actualizando”, ha comentado Illa. Es decir, estos colectivos son los que conforman la estrategia de vacunación pero no quiere decir que este vaya a ser el orden de priorización, excepto los cuatro primeros, que ya está decidido que conformarán la fase 1. Esta primera fase inmunizará a aproximadamente a 2,5 millones de personas, comenzará en enero y tendrá una duración aproximada de dos meses. Previsiblemente, en esta primera etapa la vacuna utilizada sera la de Pfizer, que es la más adelantada. La Unión Europa ha firmado un contrato para hacerse con 300 millones de dosis, que distribuirá equitativamente entre todos los países miembros en función de su población. A España, de esta partida, le tocarían unos 20 millones para inmunizar a 10 millones de personas, porque requiere de doble dosis.

La fase dos empezará en marzo y terminará a “finales de mayo o a principios de junio” e irá aumentando progresivamente los grupos a vacunar. Y en la fase tres ya habrá suficientes vacunas como para inmunizar a la mayor parte de la población y durará todos los meses de verano, según ha indicado Illa. El objetivo del Gobierno es que en septiembre se haya alcanzado la suficiente cobertura como para relajar las medidas restrictivas. Para eso deberían cumplirse todos los plazos de recepción de las vacunas: en total se han previsto 140 millones para vacunar a 80 millones de personas. La Comisión Europea ya ha firmado contratos de compra anticipada con AstraZeneca (por 400 millones de dosis), Sanofi-GSK (300 millones de dosis), Johnson & Johhnson (hasta 400 millones de dosis) y Pfizer-Biontech (300 millones), Curevav (225 millones) y Moderna (160 millones de dosis). La Comisión también está ultimando las negociaciones para firmar un séptimo y último contrato con NovaVax.

“Quiero recalcar que, tal y como aseguró la comisaria europea de salud, las vacunas que van a recbir autorización contarán con todos los requisitos de seguridad y eficacia, y si no los cumplen no recibirán autorización”, ha aclarado Illa. Las vacunas, que se dispensarán en los centros de salud de Atención Primaria, serán gratuitas y no obligatorias si bien se pondrá en marcha una campaña de comunicación para conseguir que sea masiva.