¿Cómo serán las Navidades Covid en otros países?

Mientras desde el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades se ha pedido esta semana a los estados miembros no rebajar las restricciones (aunque recomiendan que no se obligue a hacer cuarentenas ni test de Covid-19 para viajar entre zonas de la UE con situación epidemiológica similar), desde Bruselas no hay un mensaje claro con restricciones uniformes. Tan sólo que será «un fin de año con restricciones, mascarillas y distanciamiento social». Pero, ¿cómo serán las navidades según la Prensa internacional?

Italia, que el pasado jueves registró 993 muertes en un día, el máximo diario desde el inicio de la pandemia, se blinda para evitar «volver a vivir una masacre». Así, el pasado jueves el primer ministro, Giuseppe Conte, explicó a los italianos que estas fiestas las tendrán que celebrar con la familia más estrecha, y pidió que no reciban en casa a personas que no vivan juntas. Entre el 21 de diciembre y el 6 de enero no será posible moverse de región salvo por motivos laborales, urgencias o regreso al propio domicilio que, ha precisado, es en el que uno pasa la mayor parte del tiempo. Además, los italianos que viajen fuera del país durante esos días deberán hacer cuarentena a la vuelta y lo mismo para los turistas que lleguen a Italia durante estas fechas. Además, durante los días de Navidad, San Esteban y Año Nuevo no se podrá salir del municipio de residencia y en Nochevieja se alargará el toque de queda hasta las 7 de la mañana para evitar que la gente se quede de fiesta o a dormir en casas ajenas. Y, además, entre semana se alargará el horario de las tiendas para evitar las preocupantes aglomeraciones que se han visto estos días en algunas grandes calles comerciales del país.

Alemania, en cambio, ha optado por aconsejar una «cuarentena voluntaria» a todos aquellos ciudadanos que puedan teletrabajar durante los días previos a la Navidad con el fin de evitar contagios en las reuniones familiares que en este país serán un máximo de diez como en España, aunque allí los menores de 14 años no cuentan para el cómputo de 10.

En Bélgica, sin embargo, la cena de Nochebuena se permitirá con hasta cuatro invitados si tienen patio o jardín independiente de la vivienda, para que no accedan a la misma. Si no sólo uno. Eso sí, los que vayan a una cena a una casa con jardín independiente sepan que sólo un invitado podrá hacer uso del baño. Además, se han prohibido los viajes a municipios y regiones en nivel «rojo».

Es decir, una ausencia de coordinación en la UE. Pero, ¿qué harán otros países? En Reino Unido, se plantean crear burbujas de máximo tres hogares para celebrar estas fechas, y permitir viajar por el país entre el 23 y el 27 de diciembre.

En Australia, según el estado. Así, mientras en Australia del Sur las reuniones en el hogar están limitadas a 10 personas, en Victoria podrán tener 15 invitados (y hasta 50 si es en un espacio al aire libre), en Nueva Gales del Sur se permite hasta 50 visitantes, aunque se recomienda que no sean más de 30 a la vez si la residencia no tiene una zona al aire libre, y en Territorio del Norte no hay límite, en otros.

En Chile, la subsecretaria de Salud Pública anunció el jueves que, para Navidad, el toque de queda se aplicará desde las 2:00 hasta las 05:00 de la mañana del 25 de diciembre. Además, el número de invitados en casa dependerá de la fase en la que estén del Plan Paso a Paso de cada zona y sin importar si es en lugares abiertos o cerrados. En fase 1, sólo podrán reunirse los convivientes; en paso 2, 15 personas en total; en paso 3, 20 personas; y en fase 4, un máximo de 30.