La pandemia de la Covid-19 ha acabado con la vida de miles de personas en el mundo, sin duda, el precio más caro que se puede pagar. Pero no ha sido la única consecuencia de esta crisis sanitaria, ya que también ha provocado el hundimiento de la reputación turística y económica de algunos países, entre ellos España. Así se desprende de la última edición de los Country Brand Awards . En concreto, a nivel global, Nueva Zelanda ha sido el lugar con mejor ‘Marca País’, con una nota de 8,09 sobre 10, mientras que España, con una valoración media de 4,79, suspende en la gestión de la crisis de la Covid-19, quedando muy por detrás del resto de países europeos preseleccionados. De hecho, de los 13 países europeos analizados, España está a la cola del ranking al situarse en el puesto número 10, solo por delante de Reino Unido (4,4), Hungría (4,17) y Rusia (4,08). La actuación del gobierno español fue duramente criticada en los medios de comunicación internacionales, que resaltaron el pobre manejo de la situación y las carencias de un sistema público de salud que se ha visto debilitado en los últimos años.

La nota final también pondera la percepción de la gestión de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 (50%) durante la primera ola por los medios internacionales y líderes de opinión, su capacidad para crear marca turística (25%) y marca económica (25%). Entre los ganadores, a Nueva Zelanda le siguen Singapur (7,68) y Corea del Sur (7,5) en segunda y tercera posición, respectivamente.

Estos resultados globales coinciden por su división por continente, Asia, Oriente Medio y Oceanía. En cuanto a Europa, Alemania, con una nota media de 7,41, ha sido la vencedora. De nuevo, el jurado ha elogiado la rápida respuesta del país. Por su parte, Portugal (6,78) y Finlandia (6,45) han sido reconocidos con el segundo y tercer puesto. En América, Canadá (7,06) ha sido la clara ganadora, seguida de Colombia (5,61) y Chile (5,6). En África, solo Marruecos, que ocupa la primera posición, ha conseguido el aprobado (5,7), mientras que Sudáfrica (4,96) y Egipto (4,84) completan el top 3.

Si bien la capacidad de los países de generar marca económica y marca turística eran componentes básicos en la construcción de la Marca País, la gestión de la pandemia se ha establecido como un nuevo eje dentro de la imagen internacional que proyectan los estados. Así, entran en juego elementos claves como la seguridad sanitaria y la capacidad de respuesta ante este nuevo paradigma. En este sentido, resulta evidente que los países que han dado una mejor respuesta, como Nueva Zelanda, Alemania o Canadá, serán los primeros en recuperarse de una crisis global: no solo han demostrado un sistema interno fuerte, también han sido capaces de generar confianza en la esfera internacional.

De este modo, el jurado experto pudo valorar tal gestión, además de su capacidad para la promoción turística y su marca económica, a través de un estudio independiente que hace un análisis de percepción y reputación de marca de 40 países preseleccionados. El jurado está presidido por Didier Lagae, autor del libro Marca País, un País como Marca , cuyas ediciones en inglés y francés y está compuesto por profesionales de la comunicación y diplomáticos. John Harrington, rditor Jefe de PRWeek, señala: “La Covid-19 está llevando a un restablecimiento del consenso global en muchas naciones. Varios estados poderosos han visto hundida su reputación por la incapacidad de los gobiernos populistas para manejar la crisis. Ocurre lo contrario en países asiáticos, ya sean democráticos o no, que han manejado la crisis de manera mucho más efectiva. Lo mismo podría decirse de los estados socialdemócratas con una infraestructura decente y gobiernos de centro izquierda, como Nueva Zelanda o Alemania. Una vez termine la crisis más inmediata, es probable que la reputación de aquellos que desempeñaron una mala gestión de su marca se vea seriamente dañada”.

Didier Lagae, nombrado recientemente European PR y Global PR Professional of the Year, además de CEO y Fundador de MARCO comenta: “Claramente, la Covid-19 no solo ha afectado a millones de personas a nivel local, sino que al mismo tiempo también sacudió el ranking de las Marcas País dependiendo de cómo cada gobierno nacional manejara el tema. De esta manera, la forma en que los gobiernos enfrentaron y reaccionaron a la crisis del coronavirus ha sido mucho más decisiva en términos de reputación de marca país que cualquiera de sus campañas promocionales turísticas o comerciales para promover sus países”.