El 50% de los médicos residentes ha aumentado su jornada laboral y de ellos casi un 70% lo ha hecho sin recibir remuneración económica

Más guardias, menos formación y mayor sobrecarga laboral son algunos de los retos a los que se han enfrentado los MIR en España durante la crisis sanitaria desencadenada por la Covid-19. Así, el 50% de los médicos residentes ha visto interrumpido su programa formativo para trabajar en labores relacionadas con la pandemia. Además, la mitad de ellos ha aumentado su jornada laboral y, sin embargo, casi un 70% de ellos lo ha hecho sin recibir remuneración económica por el trabajo realizado. Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta llevada a cabo por las Vocalías de Médicos Tutores y Residentes de la Organización Médica Colegial (OMC), presidida por Serafín Romero.

“La formación de médicos especialistas en España se encuentra en crisis”, afirma el Dr. Domingo Antonio Sánchez Martínez, representante Nacional de Médicos Jóvenes y promoción de Empleo de la OMC, que ha expuesto los resultados de esta encuesta elaborada a 2.889 participantes.

Otra de las conclusiones a destacar es que el 97% de residentes ha perdido horas de formación en quirófano y consideran que se ha visto mermada su formación. De ahí que el 60% de los residentes considere necesario ampliar su periodo de residencia para compensar las horas de formación perdidas durante la Covid-19.

Una conclusión que comparten los tutores. “El coronavirus ha cambiado todo y parece que quiere cambiar las reglas del juego y eso no puede ser. Algunos residentes no operaron en los meses en los que se cerraron los quirófanos. De ahí surgió la idea de hacer una pequeña encuesta entre los tutores de formación. Nos contestaron 260″, explica el Dr. Francesc Feliú, representante Nacional de Médicos Tutores y Docentes. “La situación es mala. A la pregunta qué percepción tiene de la formación durante la Covid, casi un 80% de los tutores encuestados consideró que era mucho peor. Los residentes clínicos han de pasar más tiempo en quirófano, ya que el 70% no operó nada”.

“Por ello -prosigue Feliú- para que en 2021 no pase lo que ha sucedido en 2020 nosotros planteamos reducir la atención telefónica, empoderar el papel del médico tutor reduciendo quizá el ratio de cinco residentes por tutor y prologar las residencias seis u ocho meses como se hace con las residentes embarazadas siempre de acuerdo con el residente y el tutor”.

“Muchos servicios se siguen basando en médicos residentes y esto no puede ser así”, reconoce Vicenç Martínez, director de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. “La única manera de mejorar las cosas es haciendo inspecciones” in situ y ver “qué hay que mejorar. Tenemos trabajo por hacer para que las reglas de trabajo y la docencia se hagan bien”, añade.