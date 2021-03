Confirman que la cepa sudafricana escapa a las vacunas y aumenta el riesgo de reinfección

Un nuevo estudio de las variantes del SARS-CoV-2 del Reino Unido y de Sudáfrica predice que las vacunas actuales y ciertos anticuerpos monoclonales pueden ser menos efectivos para neutralizar estas variantes y que las nuevas variantes plantean el espectro de que las reinfecciones podrían ser más probables, según un estudio publicado ayer en la prestigiosa revista científica “Nature”.

Las predicciones de este estudio ahora se están confirmando con los primeros resultados informados de la vacuna Novavax, asegura el autor principal del estudio, David Ho, MD, miembro de la Universidad de Columbia, quien recuerda que la compañía informó el 28 de enero de que la vacuna tuvo casi un 90% de efectividad en el ensayo de la compañía en el Reino Unido, pero solo un 49,4% en su ensayo de Sudáfrica, donde la mayoría de los casos de Covid-19 son causados por la variante B.1.351. “Nuestro estudio y los datos del nuevo ensayo clínico muestran que el virus viaja en una dirección que hace que escape de nuestras vacunas y terapias actuales que están dirigidas contra el pico viral”, aseguran Ho, director de Aaron Diamond AIDS Research Center, y la profesora de Medicina Clyde’56 Helen Wu en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia. “Si la propagación desenfrenada del virus continúa y se acumulan mutaciones más críticas, entonces podemos estar condenados a perseguir el SARS-CoV-2 en evolución continuamente, como lo hemos hecho durante mucho tiempo con el virus de la influenza”, reconoce Ho. “Tales consideraciones requieren que detengamos la transmisión del virus lo más rápido posible, redoblando nuestras medidas de mitigación y acelerando el lanzamiento de la vacuna”.

Después de la vacunación, el sistema inmunológico responde y produce anticuerpos que pueden neutralizar el virus. En concreto, Ho y su equipo encontraron que los anticuerpos en muestras de sangre tomadas de personas inoculadas con la vacuna Moderna o Pfizer eran menos efectivos para neutralizar las dos variantes, B.1.1.7, que surgió en septiembre pasado en Inglaterra, y B.1.351, que surgió de Sudáfrica a finales de 2020. Frente a la variante del Reino Unido, la neutralización se redujo aproximadamente al doble, pero frente a la variante de Sudáfrica, la neutralización se redujo entre 6,5 y 8,5 veces. “Es poco probable que la pérdida de aproximadamente el doble de la actividad neutralizante contra la variante del Reino Unido tenga un impacto adverso debido al gran ‘colchón’ de actividad de los anticuerpos neutralizantes residuales”, dice Ho, “y vemos que eso se refleja en los resultados de Novavax donde el la vacuna fue 85,6% efectiva contra la variante del Reino Unido“.

Los datos del estudio de Ho sobre la pérdida de la actividad neutralizadora contra la variante de Sudáfrica son más preocupantes. “La caída en la actividad neutralizante contra la variante de Sudáfrica es apreciable, y ahora estamos viendo, según los resultados de Novavax, que esto está causando una reducción en la eficacia protectora”, dice Ho. El nuevo estudio no examinó la variante más reciente encontrada en Brasil (B.1.1.28) pero dadas las mutaciones de pico similares entre las variantes de Brasil y Sudáfrica, Ho reconoce que la variante de Brasil debería comportarse de manera similar a la variante de Sudáfrica.

Anticuerpos monoclonales menos eficaces

“Tenemos que detener la replicación del virus y eso significa implementar la vacuna más rápido y apegarnos a nuestras medidas de mitigación como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. Detener la propagación del virus detendrá el desarrollo de más mutaciones”, dice Ho.

El estudio también encontró que ciertos anticuerpos monoclonales que se usan ahora para tratar a los pacientes con coronavirus pueden no funcionar contra la variante de Sudáfrica. Y según los resultados con plasma de pacientes con Covid que se infectaron antes en la pandemia, la variante B.1.351 de Sudáfrica tiene el potencial de causar una reinfección.

El nuevo estudio realizó un análisis extenso de mutaciones en las dos variantes del SARS-CoV-2 en comparación con otros estudios recientes, que han informado hallazgos similares, ya que examinó todas las mutaciones en la proteína de pico de las dos variantes (las vacunas y los tratamientos con anticuerpos monoclonales funcionan reconociendo la proteína de pico SARS-CoV-2). Los investigadores crearon pseudovirus SARS-CoV-2 (virus que producen la proteína de pico de coronavirus pero no pueden causar infección) con las ocho mutaciones encontradas en la variante del Reino Unido y las nueve mutaciones encontradas en la variante sudafricana. Luego midieron la sensibilidad de estos pseudovirus a los anticuerpos monoclonales desarrollados para tratar pacientes con Covid, suero convaleciente de pacientes que se infectaron anteriormente en la pandemia y suero de pacientes que habían sido vacunados con la vacuna Moderna o Pfizer.

Implicaciones de la reinfección

El suero de la mayoría de los pacientes que se habían recuperado de Covid durante la pandemia tenía 11 veces menos actividad neutralizante contra la variante de Sudáfrica y 4 veces menos actividad neutralizante contra la variante del Reino Unido. “La preocupación aquí es que la reinfección podría ser más probable si uno se enfrenta a estas variantes, particularmente a la de Sudáfrica”, concluye Ho.