Boehringer Ingelheim creció un 5,6% en 2020 a pesar de la pandemia

La farmacéutica Boehringer Ingelheim ha seguido creciendo en 2020, a pesar de los efectos de la pandemia. Durante la rueda de prensa virtual, Michael Schmelmer, miembro del Consejo de Administración responsable de Finances & Group Functions, explicó que la compañía obtuvo unos sólidos resultados, ya que las ventas netas ascendieron a 19.570 millones de euros, un “aumento del 5,6% respecto a 2019» una vez ajustados los valores por los efectos de las divisas.

Además, durante el pasado año la biofarmacéutica aumentó sus inversiones en I+D de forma más que significativa en busca de medicamentos y tratamientos innovadores para enfermedades para las que no se dispone de tratamientos satisfactorios. En particular, se aceleraron los esfuerzos de investigación de posibles tratamientos relacionados con la Covid-19. En particular, se aceleraron los esfuerzos de investigación de posibles tratamientos relacionados con la Covid-19. La empresa «invirtió 3.700 millones de euros en I+D, un 6,8% más que en el año anterior», explicó Schmelmer, . Lo que representa la mayor inversión anual en I+D en los 136 años de historia de la compañía.

«Empezamos nuestra I+D dirigida a posibles tratamientos para la Covid-19 a principios del primer trimestre de 2020, reconociendo la necesidad urgente que se planteaba», afirmó Hubertus von Baumbach, presidente del Consejo de Administración de Boehringer Ingelheim. «En colaboración con muchos socios de todo el mundo, este trabajo sigue en curso. Nuestros empleados han realizado un trabajo extraordinario para luchar contra la Covid-19, garantizando que nuestros medicamentos siguieran llegando a los pacientes y a los animales, así como que los médicos siguieran recibiendo apoyo. Nuestros logros en 2020 son el resultado de su esfuerzo». El presidente del Consejo de Administración también explicó que están buscando socios no sólo para avances y tratamientos frente el cáncer, sino para futuros problemas de salud mundial como es la resistencia a los antibióticos. Y es que, según los últimos datos recogidos por la Unión Europea, mueren al año 33.000 personas en Europa y 700.000 en el mundo por infecciones bacterianas no tratables debido a la resistencia antimicrobiana.

En el apartado de salud animal, un negocio muy importante en Boehringer Ingelheim, la compañía obtuvo unos buenos resultados en un mercado muy competitivo y creció un 5% (en términos interanuales y ajustados por los efectos de las divisas) con unas ventas netas de 4.120 millones de euros. En particular, los segmentos de antiparasitarios para cerdos y mascotas se desarrollaron con éxito y superaron las expectativas. En 2020, la disminución de la incidencia de la peste porcina africana en China tuvo un efecto rebote en el segmento porcino. Como resultado de ello, la vacuna porcina INGELVAC CIRCOFLEX® registró un fuerte aumento del 14,9% en las ventas netas hasta 264 millones de euros. El antiparasitario NEXGARD® siguió siendo el producto más vendido, con un crecimiento del 12% (en términos interanuales y ajustado por los efectos de las divisas) y unas ventas netas de 804 millones de euros.