Los países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre el uso del pasaporte sanitario entre países, aunque su empleo dependerá del contexto sanitario de cada país, por lo que el futuro se plantea todavía incierto. Después de que este tema estuviera sobre la mesa de debate, los 27 países han pactado restringir el uso y duración de este pasaporte de vacunación. El denominado “certificado verde digital de vacunación” no supondrá la libre circulación de los ciudadanos por los países miembros, sino que cada uno tendrá el poder de imponer las restricciones necesarias y su reconocimiento dependerá de las medidas que operen en ese momento en cada uno de los países para frenar el avance de la enfermedad.

En este contexto, Appinio , la plataforma global de investigación de mercados, realizó una encuesta en varios países europeos (Alemania, Francia, Reino Unido y España) para conocer la opinión de los ciudadanos sobre este pasaporte en el último mes de marzo. Según los datos obtenidos en esta encuesta, el 62% de los españoles está a favor de la introducción del pasaporte sanitario, mientras que tan solo el 18% se declara en contra de ello. Si lo comparamos con otros países europeos, en Alemania el 45% sería partidario, cifra que desciende al 32% en el caso de Francia. Además, el número que se opone a ello aumenta considerablemente respecto a nuestro país, con un 32% en Alemania y un 43% en Francia.

En este sentido, los españoles resaltan que las principales razones para mostrarse en contra la introducción del pasaporte de vacunación son: que se trata de una limitación de la libertad y los derechos de las personas (60%) y que puede llegar a generar un estigma en torno a las personas que no lo tienen (29%).

Viajar en los próximos meses

De cara a las próximas vacaciones estivales, esta nueva decisión adoptada por la Unión Europea sobre la libre circulación entre países dependerá del contexto sanitario de cada país, por lo que el futuro se plantea todavía incierto.

En este contexto y durante los últimos meses, si hablamos de viajes internacionales sin restricciones, en caso de poder realizarse, un 45% de los españoles no se plantearía viajar fuera, un 38% estaría dispuesto a hacerlo pero aún no lo ha planeado y un 16% ya tiene planes concretos para visitar algún país fuera de nuestras fronteras. La cifra de ciudadanos que no viajaría fuera de su país aumenta hasta el 48% en el caso de Alemania y al 53% en Reino Unido, mientras que en Francia la cifra desciende hasta el 37%.