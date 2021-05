Un estudio de 1.095 pacientes hospitalizados con Covid-19 ha descubierto que existen dos signos de salud fácilmente medibles, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno en sangre, que predicen claramente una mayor mortalidad. En concreto, tal y como advierten los autores, cualquier persona que tenga un diagnóstico de Covid-19 positivo y pase la enfermedad en casa debe monitorear fácilmente estos dos signos en su hogar, ya que eso le permitirá anticiparse a un grave desarrollo de esta patología que pudiera desencadenar en la muerte, como “dificultad para respirar” y “dolor o presión persistente en el pecho”: indicaciones que puede estar ausente incluso cuando la respiración y el oxígeno en sangre han alcanzado niveles peligrosos, según alertan los autores.

“Estos hallazgos se aplican a la experiencia vivida por la mayoría de los pacientes con Covid-19: estar en casa, sentirse ansioso, preguntarse cómo saber si su enfermedad progresará y preguntarse cuándo tiene sentido ir al hospital”, asegura el Dr. Neal Chatterjee de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Chatterjee y su colega cardióloga, la Dra. Nona Sotoodehnia, fueron coautores principales del artículo, publicado hoy en la revista científica Influenza and Other Respiratory Virus.

Tal y como explican los autores, los hallazgos sugieren que, para algunas personas con Covid-19, para cuando se sientan lo suficientemente mal como para ir al hospital, es posible que haya pasado una ventana de oportunidad clave para la intervención médica temprana. “Inicialmente, la mayoría de los pacientes con Covid no tiene dificultad para respirar. Pueden tener una saturación de oxígeno bastante baja y aún estar asintomáticos”, dijo Sotoodehnia. “Si los pacientes siguen la guía actual, porque es posible que no les queden sin aliento hasta que su oxígeno en sangre sea bastante bajo, entonces estamos perdiendo la oportunidad de intervenir temprano con un tratamiento que salve vidas”.

Los investigadores examinaron los casos de 1.095 pacientes de 18 años o más que fueron admitidos con Covid-19 en los hospitales de UW Medicine en Seattle o en el Rush University Medical Center en Chicago. El período del estudio fue del 1 de marzo al 8 de junio de 2020. Las únicas exclusiones fueron las personas que eligieron “solo medidas de comodidad” al momento de su admisión. Si bien los pacientes con frecuencia tenían hipoxemia (baja saturación de oxígeno en sangre; 91% o menos para este estudio) o taquipnea (respiración rápida y superficial; 23 respiraciones por minuto para este estudio), pocos informaron sentir falta de aire o toser independientemente del oxígeno en sangre.

La medida principal del estudio fue la mortalidad hospitalaria por todas las causas. En total, 197 pacientes murieron en el hospital. En comparación con los ingresados con oxígeno en sangre normal, los pacientes hipoxémicos tenían un riesgo de mortalidad de 1.8 a 4.0 veces mayor, dependiendo de los niveles de oxígeno en sangre del paciente. De manera similar, en comparación con los pacientes ingresados con frecuencia respiratoria normal, aquellos con taquipnea tenían un riesgo de mortalidad de 1,9 a 3,2 veces mayor. Por el contrario, otros signos clínicos al ingreso, como la temperatura, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, no se asociaron con la mortalidad. Casi todos los pacientes con hipoxemia y taquipnea requirieron oxígeno suplementario, que, cuando se combina con glucocorticoides reductores de la inflamación, puede tratar eficazmente los casos agudos de Covid-19.

“Proporcionamos oxígeno suplementario a los pacientes para mantener la saturación de oxígeno en sangre del 92% al 96%. Es importante señalar que solo los pacientes que reciben oxígeno suplementario se benefician de los efectos de los glucocorticoides que salvan vidas”, explica Sotoodehnia. “En promedio, nuestros pacientes hipoxémicos tenían una saturación de oxígeno del 91% cuando ingresaron al hospital, por lo que una gran cantidad de ellos ya estaba muy por debajo de donde habríamos administrado medidas para salvarles la vida. Para ellos, esa atención se retrasó”.

Estos hallazgos tienen relevancia para los médicos de familia y los proveedores de atención telemática, que generalmente son contactos clínicos de primera línea para las personas que han recibido un resultado positivo en la prueba de Covid-19 y desean monitorear síntomas significativos.

“Recomendamos que la Organización Mundial de la Salud considere la posibilidad de reformular sus pautas para tener en cuenta esta población de personas asintomáticas que realmente merecen la hospitalización y la atención”, asegura Chatterjee, quien hace hincapié en que “la gente no anda por ahí conociendo las pautas de la OMS y los CDC; obtenemos esta guía de nuestros médicos y noticias”. Sotoodehnia recomienda que las personas con resultados positivos en la prueba de Covid-19, en particular aquellas con mayor riesgo de resultados adversos debido a la edad avanzada u obesidad, compren o pidan prestado un oxímetro de pulso y controlen el oxígeno en sangre por debajo del 92%. “Una medida aún más simple es la frecuencia respiratoria: cuántas respiraciones toma en un minuto. Pídale a un amigo o familiar que lo controle durante un minuto mientras no está prestando atención a su respiración, y si alcanza las 23 respiraciones por minuto, debe comunicarse con su médico“, aconsejan los investigadores.