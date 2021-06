¿Miedo a la vacuna? Estos consejos te ayudan a afrontarlos

Una vez que consigas esta información, es muy importante no buscar más. No contrastes por otras vías tratando de comparar y no compruebes a través de otras fuentes porque, en esta búsqueda de control, solo conseguirá aumentar la ansiedad.

Una vez que te han puesto la vacuna, intenta no chequearte: no te tomes la tensión, ni la temperatura, no andes preguntando a la gente si tienes buena cara, etc. Simplemente , quédate con la información necesaria por temas de salud, que te proporcionan en el centro donde te hayan vacunado y ya está.