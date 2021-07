Suicidio: podemos formar parte de la solución

No quiero cerrar esta temporada que ha estado marcada de manera irremediable por el coronavirus y sus consecuencias sin recordar la salud mental; y hacer un llamamiento para que se incluya en todas las estrategias de salud y reconstrucción post Covid-19 del presente y futuro. Recordar que la OMS define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” lo que me da pie nuevamente a insistir en la importancia de la salud mental y la prevención del suicidio.

Antes de esta terrible pandemia, que todavía no cesa, cada 40 segundos se producía una muerte por suicidio en el planeta. Aun no se ha estudiado y descrito suficientemente el impacto que el coronavirus, con tantas pérdidas humanas, estrés y sufrimiento y las medidas de confinamiento y distanciamiento social para combatirla, ha tenido y tendrá sobre la salud mental de la población. Pero lo que sí podemos asegurar es que la salud mental y la prevención del suicidio siguen siendo una prioridad de Salud Pública, como desde hace años la OMS reconoce.

Cuestión más que justificada por las 800.000 personas que se suicidan al año en el planeta, según los datos previos a la pandemia. Además, por cada suicidio consumado, 20 personas lo intentan. Y, según la OMS, cabe recordar que el suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes entre 15 y 19 años. Y que, en las edades jóvenes, sobre todo, son las mujeres las que de manera abrumadora lo intentan. Estas cifras nos dan idea de la magnitud enorme de esta causa de muerte global prevenible.

Desde las instituciones se puede hacer mucho, el Ministerio de Sanidad ha trabajado en interesantes iniciativas, pero la respuesta debe ser multisectorial y también debemos dar un paso al frente desde la sociedad en un espíritu de colaboración y protección frente al suicidio. Cada ciudadano y ciudadana podemos formar parte de la solución si nos informamos con rigor sobre este complejo fenómeno, y hablamos de prevención desterrando el tabú y el estigma que el suicidio lleva aparejado. El 2021 nos plantea muchos retos para la salida de la pandemia sin dejar a nadie atrás, la prevención del suicidio también es uno de ellos, del que cada uno de nosotros y nosotras podemos formar parte.