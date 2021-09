¿Qué países registraron la mayor caída de trasplantes en 2020?

Pese a que nuestro país mantuvo en 2020 su liderazgo mundial en donación de órganos, la crisis sanitaria hizo mella en la actividad trasplantadora de nuestro país, así como a nivel mundial. En concreto, en 2020, desde que se reportaron los 100 primeros casos de Covid-19, España realizó 1.033 trasplantes menos que en 2019. Es decir, un 24,02% menos, según un estudio publicado en «Lancet Public Health» y presentado esta semana en el Congreso de la Sociedad Europea de Trasplante (ESOT).

La investigación analizó datos de 22 países en cuatro continentes. La mayoría frenó su actividad trasplantadora. Tal es así que se realizaron un 15,92% menos de media que en 2019. Es decir, que nuestro país cayó más que la media debido en gran parte no sólo a que la Covid-19 golpeó fuertemente a España, sino también porque nuestro país es, tras EE UU, líder en trasplantes. De hecho, en 2020 España tuvo una tasa de 94,6 trasplantes por millón de población, una cifra sólo superada por EE UU, con 120,6. Esto explica por qué nuestro país es uno de los diez estados que registró una mayor caída de actividad trasplantadora. En concreto, es el décimo país de los 22 que mayor desplome registró en 2020.

«En la mayoría de los países del mundo hubo un descenso. En nuestro país también, pero no es lo mismo caer de casi 50 donantes por millón de población (p.m.p) en 2019 que de 10 de Alemania», explica Beatriz Domínguez-Gil, directora general de ONT. «Además, en 2020 hemos logrado una tasa de 38 donantes p.m.p. y 94,6 trasplantes p.m.p., unos datos que no alcanzó ningún país ni en época prepandémica», añade. Y es que el problema es el punto de partida. No es lo mismo empezar con los primeros 100 casos de Covid en EE UU que en España o que en Croacia.

En todo caso, Japón es el que mayor reducción tuvo: un 60,91% menos que en 2019. Le siguen Argentina, Chile, Hungría y Croacia con entre menos 60,91 y menos 37,28%. A continuación se sitúan Reino Unido, Francia, Brasil y Portugal (entre -31,31 y -24,19%). En cambio, los países que menor caída de trasplantes registraron fueron en primer lugar Eslovenia, que fue el único estado de los 22 analizados que hizo más trasplantes en 2020 que en 2019. En concreto, un 8,43% más. En segundo lugar se sitúa Suiza que únicamente realizó un 1,34% menos. En tercer lugar se encuentra EE UU, que llevó a cabo un 4,13% menos trasplantes.