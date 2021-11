El riesgo de trombosis con la tercera dosis es mucho más bajo

Sociedad

Tras la aprobación de la administración de la tercera dosis de la vacuna de la Covid-19 en determinados grupos de población (y que abarca hasta las personas mayores de 40 años) y la reciente aparición de la variante Omicron, que la población cumpla con la nueva pauta establecida resulta crucial para evitar nuevos brotes.

El riesgo de sufrir trombosis y trombocitopenia inducida por estas vacunas fue uno de los principales efectos adversos asociados a su administración. Sin embargo, y tal y como precisa Joan Carles Reverter, presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), “muy probablemente la posibilidad de que aparezcan nuevos casos de trombosis será mucho más baja” que en ocasiones anteriores.

En concreto, hay dos razones que le llevan a mantener ese optimismo. Por un lado, continúa, “el tipo de vacunas que han provocado estas trombosis han sido esencialmente las basadas en adenovirus las cuales ahora no se van a emplear para administrar las terceras dosis”. Por otro, recuerda que los casos de trombosis que se han producido, “la mayoría, no todos, han sido con primeras y no con segundas dosis”, puntualizó Reverter durante su participación en el I Máster Universitario en Vacunas, puesto en marcha por Arán Formación con la acreditación de la UCAM.

Balance favorable

No obstante, estos hechos no implican una relajación de los profesionales sanitarios ante este tipo de situaciones. “Recomiendo una conducta expectante, estar atentos a lo que pudiera pasar e identificar precozmente en caso de sospecha. Pero creo que habrá muchos menos casos ahora cuando se ponga la tercera dosis en los colectivos que corresponda”, advierte el experto.

Lo cierto es que la presencia de la aparición de trombosis y trombocitopenia asociada a la vacuna covid “ha sido muy baja”. El presidente de la SETH reconoce que se han dado casos de pacientes que han sufrido enfermedad grave e incluso mortal por esta situación, “pero comparado con el número total de vacunados y, sobre todo, con el beneficio global de evitar las graves complicaciones de la enfermedad y también las trombosis provocadas por la Covid (no olvidemos que, entre otras cosas, es una enfermedad trombótica), el balance riesgo-beneficio es extremadamente favorable”.