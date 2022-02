Sin pasaporte por pauta completa

Muchas de las medidas adoptadas durante la pandemia carecen de sentido común. Casi todos sabemos más o menos cuáles. Una de las más injustas afecta a aquellas personas que, habiéndose vacunado con la primera pauta, sufrieron efectos secundarios graves (trombos, parálisis de Bell, eczema alérgico, miocartitis, pericarditis, etcétera), razón por la que sus doctores les recomendaron no tomar más dosis del antígeno para evitar males mayores. Cierto que son una minoría, razón de más para que sea protegida. Tienen certificado médico que acredita estar exentos por causa de reacción adversa, aunque ese documento no vale para el pasaporte covid, por lo que frecuentemente son marginados en restaurantes, gimnasios o para viajar. «Si el QR no es verde no hay nada que hacer». Ninguna autoridad quiere saber nada del asunto. Los hosteleros, que es cosa de la comunidad autónoma, la autonomía que del Gobierno, y éste que de Europa, donde nadie responde. Un colega con «extrasístole ventricular» y riesgo cardíaco, espeta: sólo vale vacunarte de la siguiente dosis, pero si luego sufres una reacción anafiláctica grave como consecuencia del pinchazo, nadie se hace responsable. ¿Por qué no se da acceso al pasaporte covid a estas personas?