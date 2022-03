¿Cómo daña la Covid-19 la fertilidad masculina?

Después de dos años de convivencia con el SARS-CoV-2, todavía quedan preguntas por resolver. Una de ellas es la influencia que provoca el virus en la salud sexual masculina. La última conjetura ha sido, hace unos días, que el coronavirus podría afectar tejidos del interior del tracto genital masculino, tal y como muestra un trabajo realizado en macacos impulsada por investigadores de la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, en Chicago, EE UU. Este hallazgo sugiere que el SARS-CoV-2 podría ser la causa directa de síntomas como la disfunción eréctil en algunos pacientes.

Por otro lado, a finales de febrero se publicó en la plataforma MedRxiv un nuevo estudio realizado en hombres fallecidos por Covid-19, que no estaban vacunados, en el que se apunta a que «los testículos pueden ser un reservorio para el SARS-CoV-2, lo que genera dudas sobre las posibles consecuencias para la salud reproductiva de los infectados». En este caso, el informe detectó que «el coronavirus continuaba activo en los testículos del paciente después de un largo periodo de infección, tal y como sucede con muchos tipos de virus en este órgano genital», describe el autor, Guiherme Costa, médico y profesor de la Universidad de Minas Gerais, en Belo Horizonte, Brasil.

Pero estas nuevas hipótesis todavía son prematuras. «Este último estudio no ha sido sometido a revisión por pares, por lo que la información que proporciona debe tomarse con cautela. Mucho más si tenemos en consideración que el estudio incluye sólo a 11 pacientes fallecidos por Covid-19 que no estaban vacunados, por tanto, se trata de una “N” muy pequeña», advierte el Dr. Ferrán García, responsable del Servicio de Andrología de Institut Marquès y ex presidente de la Sociedad Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva (Asesa).

¿Provoca disfunción eréctil?

Respecto a la función sexual, «la disfunción endotelial, el hipogonadismo subclínico, la angustia psicológica y el deterioro de la hemodinámica pulmonar contribuyen a la aparición potencial de la disfunción eréctil. La disminución de la testosterona (hipogonadismo) no es exclusiva de la infección por Covid-19, ya que puede aparecer en cualquier infección aguda», recuerda el Dr. García. Y no solo eso, ya que según este especialista, «también se han descrito casos aislados de priapismo, erección prolongada y dolorosa no relacionada con el estímulo sexual. Los casos descritos son depriapismo isquémico como una complicación tromboembólica de Covid-19 que causaría la obstrucción de las vénulas de drenaje».

Lo que sí está claro es que el SARS-CoV-2 es capaz de colarse en el sistema reproductor masculino, pero eso no quiere decir que lo haga siempre: «Es conocido que otros virus RNA pueden afectar al testículo, como el VIH, el de la parotiditis o del Zika. Además, en semen se han llegado a identificar hasta 27 virus diferentes, aunque para la mayoría desconocemos su posible repercusión», explica el doctor García. De hecho, «la mayoría de estudios que han buscado la presencia del virus en el semen han sido negativos. Sólo se ha encontrado en un 3% de los varones estudiados. Sin embargo, los estudios son muy heterogéneos, ya que incluyen pacientes con diferentes grados de gravedad, edades y con intervalos variados entre el inicio de los síntomas y el estudio de la presencia en semen. Podría ser que el SARS-CoV-2 necesitase de un tiempo para limpiarse del semen. Por ejemplo, en el caso del Zika se ha encontrado hasta 188 días después de su negativización en sangre, pero esto no significa que en todos los pacientes vaya a suceder», aclara el Dr. García.

No en asintomáticos

Con la evidencia actual «podemos concluir que la mayoría de contagiados por Covid-19 no va a presentar virus en el semen ni van a tener su calidad seminal afectada. No hay ninguna evidencia de que esto pueda ocurrir en pacientes asintomáticos», asegura el Dr. José Antonio Castilla, director médico de Ceifer Biobanco de Granada, responsable del laboratorio de Embriología de la Unidad de Reproducción del Hospital Universitario Virgen de Las Nieves de Granada y miembro de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF).

Por el contrario, «pasar la Covid-19 grave sí puede afectar a la calidad seminal en un 20-30% de los pacientes. De ellos, solo en caso de enfermedad severa se ha visto que el 5% de los afectados puede tener orquitis o inflamación testicular. Sin embargo, los pacientes con infección grave pueden tener fiebre y eso por sí mismo ya es un factor que reduce la formación de espermatozoides. A eso se suma que, según la gravedad, reciben medicamentos que perjudicarían esa creación de esperma, sin pasar por alto que la abstinencia prolongada derivada del ingreso o del aislamiento también perjudica a la calidad seminal. Por lo tanto, son varios factores los que perjudican la capacidad reproductiva de los varones contagiados, pero la causa no es directamente el SARS-CoV-2, sino lo derivado de la enfermedad», concluye el Dr. Castilla.