Mercedes González Gomis: «Me avalan mis 21 años en distintos cargos en el colegio»

¿Cree que el Colegio de Madrid necesita una renovación? Si es así, ¿cómo piensa afrontar ese reto?

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid es una institución que va a cumplir 125 años, la cual ha ido evolucionando adaptándose a los tiempos actuales. Forman su plantilla 89 empleados, de los cuales 30 son hombres y 59 mujeres. De ellos son 9 doctores y 62 titulados universitarios. Siendo todos unos excelentes trabajadores, creo que podríamos optimizar los recursos humanos y materiales para ser más eficaces. En estos momentos se está desarrollando una aplicación para digitalizar todos los departamentos, para mejorar las actividades.

¿Cree que el hecho de no tener una farmacia puede jugar en su contra?

La presidencia requiere una gran responsabilidad. El no tener farmacia no es impedimento para ser presidenta, ya que me avalan mis 37 años al frente de mi oficina de farmacia, 21 años en distintos cargos en el COFM, varias años en docencia y actualmente desempeño una actividad en un laboratorio clínico. Además voy respaldada por un equipo muy profesional, trabajador y muy comprometido. Todo lo expuesto pone de manifiesto mi credibilidad para un puesto como presidenta del colegio.

Aboga por que se suspenda la tramitación de la Ley de Ordenación de Atención Farmacéutica (LOAF). ¿Por qué?

Estoy en contra de la LOAF en su redacción actual. Necesitamos una ley con mayores garantías judiciales. He llegado a este convencimiento por las más de 1000 alegaciones presentadas. La ley tiene artículos muy beneficiosos, como la regulación de los horarios, la ampliación de sección de dietética y nutrición entre otros. En cambio, otros facilitan el cambio de modelo de la oficina de farmacia, concretamente el art. 13 sobre la atención farmacéutica domiciliaria no esta muy clara por la falta de regulación. Por ello, habría que evitar que entren agentes externos a la farmacia y cambien la vocación de asistencial del farmacéutico .En la ley se habla de establecimiento farmacéutico, cuando se debería decir oficina de farmacia. Además, esta ley tiene un régimen sancionador casi confiscatorio. No existiendo ninguna profesión en España con un régimen tan duro como el de los farmacéuticos.

¿Cuáles son los pilares de su programa?

Mi candidatura quiere defender a todos los colegiados con independencia de su modalidad de colegiación. ¿Y como lo vamos hacer? Nuestras promesas, compromisos y retos, se basan en cuatro pilares fundamentales: la defensa del modelo mediterráneo de la Oficina de Farmacia; la puesta en valor del farmacéutico por la Salud Pública; garantizar una formación de calidad para todos los colegiados; un colegio más dinámico, más cercano y con una total transparencia.

Forma parte de la actual junta directiva del colegio. ¿Es la suya una candidatura continuista?

No cabe duda que el haber estado en estos últimos ocho años como secretaria del colegio, me ha dado los conocimientos y experiencia necesarias para conocer de primera mano los distintos problemas de los colegiados. Con proyectos que tenemos en marcha y que todavía no han finalizado y con muchas más iniciativas que junto con mi equipo queremos poner en marcha.

Dice que la formación y la gestión han de ser fundamentales en la gestión colegial. ¿Cómo va a potenciar estos dos aspectos?

En cuanto a la formación queremos apostar por la profesionalidad del farmacéutico a través de una formación de calidad para que nuestros colegiados estén actualizados en materia de farmacia. Para lo cual mantendremos una colaboración estrecha y directa con la RANF, sociedades científicas y universidades, e iniciaremos proyectos con la EU de I+D+i. En cuento a la gestión queremos que el COFM sea ejemplo de cercanía, transparencia y honradez, y además actuar como organismo representante ante la Administración y potenciar el papel de asesoramiento en cuestiones legales, técnicas y deontológicas referentes a la profesión.