Entrevista a Antonio Brugarolas, jefe de la Plataforma Oncológica del Hospital Quirónsalud Torrevieja

1. La plataforma de Oncología Quirónsalud Torrevieja cumple 20 años. ¿Qué balance hacen de estas dos décadas?

La Plataforma de Oncología es una entidad organizativa que facilita el trabajo multidisciplinar y la aplicación de los nuevos avances o desarrollos tecnológicos. La Plataforma ha conseguido adaptarse de manera excelente a los cambios paradigmáticos incorporando estos avances los con intervalos muy cortos como la inauguración de su primera sala de radioterapia en el 2004 y la puesta en marcha en ese mismo año de la Unidad de Diagnóstico Genómico y la Unidad de Farmacoterapia Personalizada para el paciente oncológico para continuar apenas dos años después con la creación de Unidad de Farmacoterapia incorporación de técnicas de secuenciación de ADN. Una oncología personalizada desde el análisis genético y la inmunoterapia.

2. ¿Tienen previsto realizar algunas acciones para conmemorar esta fecha tan señalada?

La Plataforma de Oncología ya ha puesto en marcha una campaña de comunicación que con bajo el lema “20 años a medida de la vida” pretende acercarse a toda lo sociedad con diferentes encuentros entre especialistas de la Plataforma y personas de la vida social, empresarial e institucional de la provincia de Alicante como Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja y presidente del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, Amparo Navarro, rectora de la UA, Marcela Fernández, Presidenta de AEPA, Eva Toledo, Presidenta del Círculo de Directivos de Alicante y Ángeles Serna, Presidenta de TM Grupo Inmobiliario. Además, dentro de los planes, del centro está desarrollando una serie de podcasts de salud temáticos que permitirán a sus especialistas analizar y reflexionar acerca de los puntos de encuentro entre oncología, tecnología y asistencia emocional. Del mismo modo, se tiene prevista la puesta en marcha de una exposición que muestre los vínculos humanos establecidos en el contexto de los tratamientos oncológicos, entre otras muchas iniciativas.

3. ¿Qué características tiene esta plataforma de Oncología? ¿cómo funciona?

Desde su fundación en el año 2000, la Plataforma de Oncología del Hospital Quironsalud Torrevieja, se ha diferenciado por proponer un acercamiento innovador en el modelo asistencial al paciente con cáncer. Poniéndolo siempre en el centro, ha sido capaz de desarrollar una forma de trabajo pionera en la que se prioriza la integración asistencial, dirigido a las necesidades del paciente. Un cambio de paradigma en el ámbito de la asistencia a pacientes oncológicos cuyas ventajas y especiales características han situado a la plataforma como un proyecto pionero de referencia internacional.

4. ¿Qué papel juega la innovación tecnológica en esta plataforma? ¿Qué hitos han implantado en estas dos décadas?

La plataforma ha sido ha sido capaz de desarrollar una forma de trabajo pionera en la que se prioriza la integración una dotación tecnológica excelente. Entre los nuestros principales hitos destacan la realización en el 2001 la técnica de perfusión aislada de extremidades en el tratamiento de tumores como sarcoma, o melanoma localmente avanzado e irresecables, en el 2004 incorporamos la RIO o Radioterapia intraoperatoria en quirófano que suprime o reduce las sesiones de irradiación externa y pusimos en marcha la Unidad de Diagnóstico Genómico y la Unidad de Farmacoterapia Personalizada para el paciente oncológico, además de la creación en el 2016 una de las dos únicas Salas Blancas de España dedicadas al tratamiento del cáncer diseñada bajo los criterios internacionales de calidad GMP (Good Manufacturing Practices) y destinada a la elaboración de medicamentos de terapia celular avanzada, como son las vacunas con células dendríticas. Más recientemente, en el 2021 hemos adquirido un nuevo acelerador lineal de última generación para el tratamiento de todo tipo de cánceres con radioterapia.

5. ¿Cómo se realiza el abordaje asistencial de los pacientes oncológicos?

La consulta interdisciplinaria no difiere de la consulta normal, solamente difiere en que los diferentes especialistas están disponibles y concurren delante del paciente en los momentos importantes tanto para definir el tratamiento cuando hay diferentes alternativas como para planificar la secuencia de las diferentes actuaciones. En ocasiones hemos llegado a coincidir viendo al mismo paciente hasta cinco especialistas distintos. Además, hay una sesión clínica de planificación y organización a cadencia semanal, con la presencia de toda la Plataforma.

6. ¿Qué ventajas aporta al especialista el hecho de abordar el cáncer desde una plataforma de este tipo?

Hablamos de una oncología de puertas abiertas donde el paciente se encuentra en el centro de una asistencia personalizada de forma transversal y ágil. Para el especialista hay una ganancia en integración del tratamiento y se amplían las indicaciones clínicas aprovechando las aportaciones y beneficios que le dan otras especialidades. En principio se aumenta el trabajo de todas las especialidades, porque aparecen objetivos nuevos, tales como rescate de enfermedad mínima residual, administración simultánea de diferentes tratamientos, o incluso algún procedimiento nuevo para obtener muestras o imágenes definitivas.

7. ¿Y para el paciente? ¿Qué beneficios aporta?

Para el paciente es muy evidente porque se siente en todo momento en el centro de la atención médica y puede participar con sus preferencias y necesidades en la organización del tratamiento. Desde la perspectiva organizativa se pueden acortar los tiempos entre las consultas con un aumento del beneficio para el paciente el tratamiento interdisciplinar combinando varias especialidades, que cada vez ocurre con mayor frecuencia. Los pacientes participan en todas las decisiones y obviamente conocen mejor su enfermedad.

8. ¿Qué nuevos proyectos tienen en marcha vinculados a esa innovación en Oncología?

Adoptar los avances tal como se ha venido haciendo durante 20 años como seguir desarrollando todo lo relacionado con la inmunoterapia, estudiamos el transcriptoma de los tumores de forma habitual como herramienta diagnóstica, diseñando estrategias terapéuticas específicas con diferentes grados de beneficio clínico para el paciente hasta en el 70% de los casos estudiados, cuando el resto de herramientas diagnósticas sólo alcanza el 25 %.

El consejo genético, es clave con el análisis de la expresión de los genes nos permite realizar una radiografía de nuestros genes para clasificar la enfermedad y definir el tratamiento más eficaz y menos tóxico, ofrecemos una alternativa en pacientes con tumores resistentes a la quimioterapia y para los que se considera que ya no existe opción de tratamiento a través de la adquisición de un secuenciador de nueva generación que permite la realización no solo del estudio mutacional de un panel amplio de genes, sino también el estudio de la expresión de los más de 20000 genes que codifican las proteínas de nuestro organismo.

La cirugía oncológica ofrece las técnicas más avanzadas para el abordaje quirúrgico de tumores como el HIPEC, la ablación de tumores por radiofrecuencia, la perfusión de extremidades con TNF y Melfalan y la electroquimioterapia para el abordaje de tumores cutáneos.

En cuanto a la Farmacoterapia Personalizada está especializada en la monitorización farmacoterapéutica de fármacos oncológicos, esta comporta la medida y la interpretación de las concentraciones de fármacos en sangre con objeto de identificar la dosis eficaz y menos tóxica para cada paciente

9. ¿Cuáles son las principales novedades que marcarán el futuro del abordaje en cáncer?

El cáncer surge después de un cambio biológico y molecular de una célula susceptible. El repertorio de posibilidades a nivel celular es realmente prodigioso. Los avances, aunque se producen uno a uno, ocurren en tantos frentes que es difícil mantenerse al día. Desde luego se va a avanzar mucho en la proteínica y en la ingeniería molecular, de forma que los tratamientos cada vez son más específicos y menos tóxicos. La inmunoterapia del cáncer va a tener un crecimiento enorme, y será cada vez más específica.

La Plataforma Oncológica de Quirónsalud Torrevieja se encuentra a vanguardia de la sanidad privada ofreciendo la tecnología más avanzada a sus pacientes como la Radioterapia Intraoperatoria y el Acelerador Lineal Varían TrueBeam 2.7. En cuanto a sus servicios la plataforma cuenta con Consejo Genético, Farmacoterapia, Medicina Nuclear, Inmunología, Genética Nuclear y Psicooncología.

10. ¿Qué mensaje daría a los pacientes que ahora se enfrentan a un diagnóstico reciente? ¿Hay motivos para la esperanza?

Hace 20 años un amigo mío decía a los pacientes con cáncer que resistan, porque el remedio estaba cerca. Hoy no me atrevo a decir lo mismo, pero pinta mejor que entonces. De hecho, hay pacientes que se han beneficiado de tratamientos que no existían en el momento en que fueron diagnosticados de su tumor.