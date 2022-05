Conocida cariñosa y popularmente como @tictacyummy, Patricia Tena ha dado el salto de la pequeña pantalla al mundo editorial y se ha atrevido con el lanzamiento de su primer libro de titulado «Tictacyummy. Mis mejores recetas rápidas y saludables». Con más de 1.000 ideas publicadas en sus redes sociales, donde le siguen más de medio millón de personas, el secreto de su éxito está en que todas sus propuestas resultan fáciles, rápidas (tic tac), saludables y deliciosas (yummy).

Es educadora social de formación... ¿Cómo llegó a hacer de la cocina su profesión?

No fue nada planeado. La cocina siempre fue mi hobby. Por ello, un día mi chico me animó a grabar una receta, abrimos un Facebook solo con ese vídeo y a la mañana siguiente el vídeo había tenido millones de reproducciones. Así es como empecé en este mundo.

Dedica las primeras páginas de su libro a poner en situación al lector sobre la harina, el huevo y los azúcares. ¿Qué debemos saber al respecto?

Son la mayoría de las preguntas que me hacen mis seguidores, por lo que me pareció muy práctico aportar esa información al principio y servir de guía rápida. Hay muchas personas celíacas que me piden sustituciones de harinas sin gluten o más saludables a las refinadas; personas veganas o alérgicas que me piden sustituciones al huevo y con el azúcar o endulzantes igual. Existen muchas alternativas actualmente para endulzar.

El azúcar refinado es un mal compañero de viaje para la salud. ¿Por qué lo podríamos sustituir?

La fruta es un gran aliado. El plátano, dátil… Son los más naturales y saludables. Otros sin calorías que están muy de moda como el eritritol, aunque personalmente nunca renunciaré a la miel pura como endulzante para los postres. Los uso todos, pero me gusta que la gente sepa por qué los puede sustituir y, sobre todo, cuánta cantidad, ya que todos no tienen el mismo poder endulzante.

¿Qué es lo peor que hacemos en la cocina y que podría justificar los niveles tan altos de obesidad que existen en nuestro país?

Estoy casi convencida de que es culpa de los procesados y los ultraprocesados. Son demasiado baratos y demasiado adictivos. Es fácil caer en la tentación. Cada vez vamos aprendiendo más sobre la buena alimentación, pero queda mucho que hacer. Creo que un gran paso sería que en los colegios se enseñara Nutrición. Al fin y al cabo es algo que tenemos que hacer tres veces al día y que, definitivamente, influye en nuestra salud física y mental.

¿Comer sano y saludable es más caro que optar por la comida rápida o es un mito?

La realidad es que la compra es más cara cada día. Sin embargo, comer un bollo relleno o una pizza, definitivamente es más barato. Todo es cuestión de organización. Elaborar un menú y una lista de la compra en base a eso. Comprar lo indispensable y evitar las compras impulsivas o el desperdicio de alimentos.

Usted propone recetas fáciles y rápidas. ¿Es posible comer bien dedicando apenas 15 o 25 minutos al día a la cocina?

Totalmente. Acabo de hacer en Instagram un reto de una semana comiendo y cenando saludablemente. Ninguna receta supera los 15 minutos de elaboración. Ha tenido una aceptación increíble. Podéis pasar a ver todas las ideas que he dejado.

¿Qué alimentos no deberían faltar en nuestra despensa?

Para mí, se han vuelto muy indispensables: el yogurt natural, los huevos, la harina de avena o la avena, los quesos y el chocolate oscuro. Solo con estos ingredientes podemos hacer muchas, muchas cosas.

De cara al buen tiempo que ya llega y con la operación bikini en la cabeza para muchos, ¿se puede comer rico, de todo, y sin engordar?

Claro. Es posible preparar helados caseros a base de fruta y yogurt, o ensaladas de todo, llenas de color y sabor… Empezamos la temporada del buen tiempo y en Tictacyummy, os animo a seguir cada día las recetas que subo. Te demostrarán que todo es posible si se quiere conseguir.