La Generalitat propone volver a las mascarillas

Algunos decían que no había nueva ola ni nada, pero lo cierto es que no paramos de cruzarnos con personas afectadas por la séptima, entre ellos el ex presidente González. En Cataluña, con casi dos mil hospitalizados y 46 críticos en las UCI, la Generalitat recomienda que se retome el uso de las mascarillas en interiores, tras constatar este importante incremento de afectados. Cierto que no son los datos de la llamada sexta ola, aunque sí lo suficientemente preocupantes como para que la portavoz del Gobierno catalán hiciera el otro día un llamamiento a la responsabilidad y la prudencia, que incluye la vuelta al uso del tapabocas, al menos en los espacios cerrados.

A la variante que ahora circula se le llama AB5, aunque también existe la AB4. Al parecer afectan más a personas de edad avanzada y con patologías. Dado que en su mayoría están vacunadas, Sanidad recomienda la cuarta dosis, dice que porque el efecto neutralizante de las anteriores ya se habría evaporado. Pensábamos que el coronavirus nos iba a dejar tranquilos durante el verano. Con el calor y el aumento de la luz solar, sería lo lógico. Amén de las vacunas. Pero ya vemos que con la Covid-19 no hay predicción fiable.