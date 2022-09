1. ¿Qué beneficios tiene el consumo de cacao para nuestra salud?

Antes de nada, es importante destacar que no vale cualquier caco, y que es importante el contexto de un plan nutricional adecuado.

Dicho esto, es destacable su función probiótica, que junto con la actividad de los polifenoles, puede inducir una posible mejora para la salud intestinal

Estimula el óxido nítrico por parte de los flavonoides, la Teobromina y sus propiedades antioxidantes, que pueden mejorar nuestra salud cardiovascular

De forma paralela, y debido a su contenido en triptófano y magnesio, suele

generar cierta sensación de bienestar y relajación, de casi todos conocida….

No obstante, no podemos asegurar que “el chocolate” como tal, sea beneficioso, por ejemplo,para aquellas personas con diabetes.

2. Hablamos de cacao, como decía. Y no todo el chocolate lleva el mismo porcentaje de cacao ni es igual de saludable. ¿Cuánto cacao debe llevar una tableta de chocolate para producir buenos beneficios en el organismo?

Lo ideal es que tenga al menos un 80% de cacao, aunque se podría empezar por un 70% si resulta demasiado amargo, e ir aumentando progresivamente. También, otra opción sería añadir ese 80% a recetas de postres, junto con plátano, yogur u otros alimentos que proporcionen azúcar de forma natural y así acostumbrarse al sabor

3. ¿Y en cuanto al azúcar? Porque a veces no lleva, pero sí edulcorantes, que pueden ser igual de perjudiciales, ¿no?

Efectivamente. Y por eso, como bien he dicho antes, lo ideal para hacerlo atractivo, incluso a los más peques, es añadirlo a postres o batidos, que mezclados con alguna leche vegetal y alguna fruta, dan un sabor rico y saciante.

4. ¿Qué hay de cierto en la leyenda de la felicidad y el chocolate? ¿Es la teobromina que lleva la contribuye a producir esa sensación de bienestar en el cerebro de la que hablaba al principio?

Al contener triptófano y magnesio, puede inducir a un estado de relajación y sensación de bienestar, pero claro, todo en su justa medida, observando con qué lo acompañas y en el marco de un estilo de vida activa y saludable.La teobromina es un alcaloide se sabor amargo que procede del árbol del cacao y cuyos efectos estimulantes son similares a los de la cafeína. Puede tener efectos vasodilatadores y diuréticos ( beneficioso para la HTA).

5. ¿Y su efecto se puede parecer al placer que sentimos cuando practicamos sexo como aseguran algunos?

Mayas y Aztecas consideraban al cacao (teobromina) como " alimento de los dioses” (teobroma=Theo, que significa Dios y Broma, alimento).

AL tener propiedades vasodilatadoras ( algo parecido a lo que harían fármacos conocidos para la impotencia) Y estimulantes o euforizantes, en algunas personas, la sensación es muy placentera….

Respecto a compararlo con el sexo……¡depende de las experiencias de cada uno!

6. Y en cuanto a las desventajas o contraindicaciones ¿cuáles son?

Como he comentado antes, siempre habría que observar el contexto, la cantidad, la calidad, cuándo, y atendiendo a las necesidades, patologías y estilo de vida personales de cada paciente

Hay algunos pacientes a los que por ejemplo les produce dolores de cabeza, y otros pacientes diabéticos o con alguna patología metabólica a los que no se lo recomendaría sin realizar un estudio previo.

También algunos pacientes con problemas intestinales y excesiva producción de histamina podrían metabolizarlo con cierta dificultad y experimentar dolores de cabeza al ingerirlo.

7. ¿Desde cuándo se puede incluir en la dieta de los niños y hasta cuando en la dieta de los mayores?

A los peques sin ninguna patología, lo mejor cuanto antes ( recordemos que estamos hablando de “cacao”, NO de chocolate con leche), y así se habitúan al sabor no adulterado ni excesivamente azucarado a los que se les suele acostumbrar por la sociedad en general.

En cuanto a las personas mayores, dado que por efectos de la propia edad, no suelen tener problemas con la vasodilatación ( es más, les suele beneficiar) , y que muchos de ellos ya han dejado atrás la motivación y los estímulos de diversa índole, siempre que no aporte demasiado azúcar- ojo a mis diabéticos….NO, NO vale la tableta de chocolate con leche-, el cacao ( por ejemplo, un chocolate negro al 70% con estevia) puede resultarles al mismo tiempo beneficiosos y placentero….