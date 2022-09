Objetivo: lograr que la supervivencia del cáncer alcance el 70%

¿Se investigan lo suficiente los tumores poco frecuentes y con baja supervivencia (aquellos que cuentan con una supervivencia del 30%)? Respondiendo a esta pregunta “no”. Y por eso, con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que se celebra hoy, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha anunciado un objetivo ambicioso: “lograr que la supervivencia en el cáncer sea del 70%. Un reto que solo se alcanzará si se incrementan esfuerzos en investigación oncológica”, afirma el doctor Laureano Morís, vicepresidente de la AECC.

Todo un objetivo, ya que en los “años 60 había un 25% de supervivencia y hoy en el hombre ya es del 55,3% y en la mujer del 61,7%”, recuerda el experto.

No obstante, la incidencia también está aumentando. “En los últimos cinco años ha subido un 7%”, añade el doctor Morís.

Para conseguir este reto del 70%, la AECC pide que los tumores con una supervivencia menor al 30% y los poco frecuentes tengan una investigación del 100%.

Para ello, una de las claves es reducir las desigualdades en el acceso a los resultados y a los avances en la investigación entendiendo esto último con un enfoque integral.

“La inequidad es más grave en tumores de baja supervivencia y en los tumores poco frecuentes”, denuncia el vicepresidente de la AECC, asociación que lleva 50 años impulsando la investigación.

Bien lo sabe Cuca Vargues, paciente de cáncer de pulmón, o César Benito, padre de Asís, un niño con un glioma, un tumor poco frecuente.

“A mí me diagnosticaron un tumor de pulmón hace dos años en septiembre de 2020. Fue un golpe. En ningún momento pensé que me iba a poder morir de esto, aunque tampoco pregunté porque no quería saber la respuesta. Pensé que luchando y siguiendo todas las pautas de los médicos me iba a curar. La sorpresa vino el año pasado cuando en mayo me detectaron que me había hecho una metástasis en la cabeza y ahí claro el diagnóstico varía en gravedad y en peligro de morirte”, recuerda Vargues.

“Ahí me vine abajo. No me lo esperaba”, reconoce. “Ahora sigo el tratamiento con quimioterapia, me encuentro bien, quitando los efectos secundarios que son bastante malos, y sigo adelante esperando que todo se desarrolle bien. Sé que no me voy a curar pero también sé que puedo cronificar la enfermedad y seguir con mi vida”, añade.

Y todo ello gracias a la investigación, “que para mí es un sinónimo de esperanza. Hoy no hay nada que me pueda curar, pero quién sabe si en cinco años gracias a la investigación haya más posibilidades de supervivencia”.

“Es importante que nos concienciemos todos -con todo el esfuerzo económico que se necesita para la investigación oncológica- porque esto te toca y te toca, yo hacía deporte, no fumaba, no bebía, me alimentaba bien”.

El doctor Jon Zugazagoitia, investigador de cáncer de pulmón en el Hospital 12de Octubre, explica que en este tumor “hemos avanzado bastante. Ahora conseguimos que los pacientes vivan más tiempo y vivan mejor. Eso es gracias a los logros que consigue la inmunoterapia en algunos pacientes. Ahora nuestro reto es entender por qué algunos pacientes responden bien al tratamiento y otros no, por qué otros necesitan inmunoterapia y quimioterapia, etc.”.

Zugazagoitia pide “fondos para poder investigar, ya que sin ellos no se pueden hacer avances relevantes. En nuestro país necesitamos un poco más de estos fondos para conseguir avances que otros países consiguen más rápido porque tienen acceso a fondos de forma más fácil”.

En cuanto a tumores poco frecuentes, que son aquellos que tienen menos de seis casos por cada 100.000 habitantes, César Benito recuerda que a su hijo le diagnosticaron un glioma de alto grado, un tumor cerebral poco frecuente. “Nos dieron la noticia del diagnóstico de Asís que nos ponía en una tesitura muy complicada a nivel médico y familiar”, recuerda Benito y todo ello “sin ninguna garantía de que Asís pudiera sobrevivir a la enfermedad”.

Para él la enfermedad “se resume en vulnerabilidad. Y en este contexto la investigación nos da esperanza para afrontar el día a día. Esa vulnerabilidad también está asociada a la investigación porque cuando te dan el diagnóstico no sabes nada, hay mucha información y acceder a cierta información no es útil y es, además, muy complicada de entender. Lo que tengo claro tras todo este tiempo es que hemos sido unos afortunados dentro de la mala suerte estadística porque hemos tenido oportunidad de acceder a un tratamiento que probablemente ha tenido mucho que ver en la supervivencia de Asís”.

Pero no todos los pequeños tienen “esa suerte”. “Es muy frustrante porque vamos muy despacio y varios pasos por detrás de lo que pueden ir en la investigación del cáncer en el adulto porque los tumores en niños son raros e históricamente siempre ha habido menos fondos. Para ponerlo en contexto, en los últimos 30 años solo tres fármacos se han aprobado para tumores infantiles mientras que cientos de fármacos se han aprobado para los tumores de adultos“, incide la doctora Marta María Alonso Roldán, investigadora de tumores pediátricos.

Actualmente, la AECC cuenta con 525 proyectos y más de mil investigadores involucrados e invirtiendo 143 millones de euros en proyectos propios y cofinanciados con la sociedad y las entidades públicas y privadas.